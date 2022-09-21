В речь Байдена на Генассамблее ООН внесли правки после заявления Путина

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Белый дом вносит срочную правку в речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН в связи с заявлениям президента России Владимира Путина. Об этом сообщили источники в администрации американского лидера в среду, 21 сентября.

— Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным Путиным заявлением, — пишет корреспондент издания Politico со ссылкой на источники.

Выступление Байдена на ГА ООН состоится в среду. По данным Белого дома, президент США затронет тему реформы Совета Безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, а также осудит действия РФ на Украине и в этом ключе призовет мировое сообщество противостоять Москве.

Обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России состоялось утром 21 сентября. Во время трансляции президент РФ объявил о частичной мобилизации на территории страны.