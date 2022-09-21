Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В речь Байдена на Генассамблее ООН внесли правки после заявления Путина

Георгий Соланович
В мире
В речь Байдена на Генассамблее ООН внесли правки после заявления Путина
Фото: whitehouse

Белый дом вносит срочную правку в речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН в связи с заявлениям президента России Владимира Путина. Об этом сообщили источники в администрации американского лидера в среду, 21 сентября.

— Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным Путиным заявлением, — пишет корреспондент издания Politico со ссылкой на источники.

Выступление Байдена на ГА ООН состоится в среду. По данным Белого дома, президент США затронет тему реформы Совета Безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, а также осудит действия РФ на Украине и в этом ключе призовет мировое сообщество противостоять Москве.

Обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России состоялось утром 21 сентября. Во время трансляции президент РФ объявил о частичной мобилизации на территории страны.

Джо Байден ООН Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте