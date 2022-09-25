Главные новости к утру 25 сентября

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Проходящие послевузовское профессиональное образование граждане относятся к категории обучающихся и имеют право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщили на горячей линии Министерства образования и науки.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала глав российских регионов обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными критериями призыва. Глава верхней палаты парламента, считает, что губернаторы должны «круглосуточно семь дней в неделю» быть в постоянном контакте с военкомами, региональными омбудсменами и представителями общественности, чтобы обеспечить реализацию частичной мобилизации в полном соответствии объявленным критериям.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Южно-Китайское море может стать следующей «линией обороны» Североатлантического альянса (НАТО). По его словам, с момента распада Советского Союза военный блок постоянно продвигается все восточнее.

КНДР устроила пуск ракет в сторону Японского моря. Запущенная Северной Кореей боеголовка пролетела порядка 400 километров, максимальная высота ее полета составила 50 километров, сообщили в Министерстве обороны Японии.

В Москве состоялся вечер профессионального бокса лиги Hardcore Boxing. В главном поединке встретились тяжеловесы, бойцы ММА Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко. Первый победил нокаутом спустя несколько секунд после начала боя.