Два автомобиля на 65-м километре МКАД наехали на препятствие

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Россия, Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

Две машины наехали на препятствие на 65-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 27 сентября.

Уточняется, что пострадавших нет.

— Произошел большой разлив топлива — свыше 100 квадратных метров, — рассказал источник «ВМ».

27 сентября сообщалось, что мужчина, не пытаясь затормозить, сбил двух женщин, после чего врезался в автобус в ЮАО. В результате столкновения пострадавшие получили травмы, из-за которых позже скончались в больнице. Известно, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был пьян.

27 сентября еще одно ДТП произошло на внутренней стороне 109-го километра МКАД. Два человека пострадали в результате столкновения грузовиков.

Автомобиль сбил человека на самокате на пешеходном переходе в центре Москвы. ДТП произошло на Волгоградском проспекте в районе дома № 8. Пострадавший пытался пересечь дорогу на красный свет прямо перед тем, как автомобили в потоке тронулись от светофора.