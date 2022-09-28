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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Фотовыставка «Сердце Югры» открылась на ВДНХ. Об этом сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы в среду, 28 сентября.

Выставочный проект приурочен к Году культурного наследия народов России и Году председательства РФ в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.

Экспозиция состоит из 40 фотопанно с портретами, визуально интерпретированными образами и символами, которые позволят жителям и гостям Москвы познакомиться с Югрой. В фотосюжетах — Приполярный Урал и гора Нер-Ойка, реки Иртыш и Обь, тайга, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и олени, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласа, украшения и костюмы, и, конечно, лица народов ханты и манси.

— Первое экспонирование выставочного проекта «Сердце Югры» состоялось в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга и стало одним из ключевых культурных событий 25-го Петербургского международного экономического форума. Открытие выставки в столице приурочено к подведению годовых итогов реализации соглашения между правительствами Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и компанией «Лукойл», — говорится в сообщении.

Как уточняется, документ призван развить туристическую сферу в двух регионах.

Выставка продлится до 1 декабря. Кроме того, на официальном сайте проекта проходит викторина, для участия необходимо посетить фотовыставку Олега Зотова «Сердце Югры», узнать интересные факты о традициях и культуре региона, а затем ответить на несколько несложных вопросов. Главный подарок — тур выходного дня в Югру.

Накануне сообщалось о том, что фотоэкспозицию павильона «Макет Москвы» обновили на ВДНХ.