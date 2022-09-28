Адвокат Ульяненко рассказал, что грозит за покупку поддельного диплома IT-специалиста

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Объявленная президентом Российской Федерации, частичная мобилизация привела к всплеску мошеннической деятельности. В частности, злоумышленники продают поддельные дипломы о получении специализации IT-специалиста. В беседе с «Вечерней Москвой» адвокат Виталий Ульяненко рассказал о том, какое наказание предусмотрено за изготовление и использование поддельного документа.

По словам адвоката, законодательством РФ предусмотрено получение диплома после прохождения учащимися определенных образовательных программ.

— Каждый выдаваемый диплом подлежит регистрации, ему присваиваются номер и серия. Покупка поддельного диплома не предусматривает официальную регистрацию, — объяснил Ульяненко.

За изготовление и использование поддельного официального документа, как рассказал адвокат, согласно законодательству РФ, предусмотрены следующие наказания:

— По статье 327 ч.1 УК РФ за изготовление диплома грозит наказание до двух лет лишения свободы. За использование заведомо поддельного официального документа, согласно статье 327 ч.3, предусмотрено наказание до одного года лишения свободы, — поделился собеседник «ВМ».

Так получится ли получить отсрочку от частичной мобилизации при покупке ненастоящего диплома?

Адвокат выразил мнение, что специалисты IT-индустрии не подлежат призыву только при соблюдении следующих условий:

Аккредитация компании в Минцифры;

Официальное трудоустройство по специальности с нормальной продолжительностью рабочего времени или ненормированным рабочим днем;

Наличие соответствующего высшего образования, которое подтверждено подлинным дипломом государственного образца.

— Таким образом, если человек с поддельным дипломом IT-специалиста работает продавцом в магазине, он не сможет рассчитывать на отсрочку. К тому же, вероятнее всего, у подобного лица могут возникнуть проблемы с законом, — заключил Ульяненко.

Также специалист рассказал, что необходимо предпринять в случае получения ошибочной повестки. По словам юриста, если доказать факт ошибки при выдачи повестки не удалось, необходимо позвонить на горячую линию военной прокуратуры.