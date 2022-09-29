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Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на «Северные потоки»

Полина Долганова
В мире
Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на «Северные потоки»
Фото: shutterstock

Российская сторона призывает провести всестороннее и объективное изучение обстоятельств, при которых были повреждены «Северные потоки». Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в посольстве РФ в США.

В российском дипломатическом ведомстве также назвали случившееся «беспрецедентными атаками».

— Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН, — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В ночь на 26 сентября на трубопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Российская Федерация. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позже поступила информация, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные взрывы под водой.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях? Отвечает «Вечерняя Москва».

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