Global Times: Расследование России и Евросоюза по «Северному потоку» смягчит конфронтацию

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Россия и Европейский союз могут смягчить дипломатические отношения за счет совместного расследования причин инцидента на газопроводах «Северный поток». Об этом пишет китайское издание Global Times.

— Если Россия и европейские страны смогут сотрудничать в расследовании аварии, даже если такое сотрудничество будет крайне ограниченным, это поможет ослабить конфронтацию и избежать спирали противоречий, — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что атака на трубопроводы представляет собой серьезную угрозу международным отношениям. Случившееся может свести к минимуму усилия Евросоюза по стабилизации цен на газ.

В ночь на 26 сентября на трубопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позже стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные взрывы под водой.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях? Отвечает «Вечерняя Москва».