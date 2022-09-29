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На призывных пунктах в Москве начали выдавать обмундирование

Евгений Белоусов
Город
На призывных пунктах в Москве начали выдавать обмундирование
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На московских призывных пунктах мобилизованным начали выдавать обмундирование и сухие пайки. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил военный комиссар Замоскворецкого района Центрального административного округа Москвы Алексей Буянов.

— Правительством Москвы с объявлением частичной мобилизации было принято решение: помимо дополнительных денежных выплат обеспечивать наших мобилизованных ребят еще и вещевым имуществом от города Москвы, — заявил он.

По словам военкома, город предоставит мобилизованным москвичам зимние костюмы и берцы, а также средства личной гигиены: стаканчики, зубные щетки, паста, ушные палочки, шампуни, беруши и салфетки.

Кроме того, мобилизованные москвичи также получат термобелье и летний костюм. Наборы для мобилизованных будут дополняться. Буянов уточнил, что ранее мобилизованным москвичам также доставят обмундирование, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что во временных мобилизационных пунктах Москвы продолжается прием добровольцев и тех, кто получил повестки.

Временные пункты созданы для удобства горожан — в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов и пройти медкомиссию.

Недавно Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.

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