Закрытие границ, потеря работы и третья волна в ноябре: семь фейков о частичной мобилизации в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

После 21 сентября в интернете появилось довольно много фейков о порядке проведения частичной мобилизации. «Вечерняя Москва» разоблачает самые распространенные из них.

Фейк № 1. Мобилизация не частичная, а всеобщая — «Призовут всех!»

Правда. Почти сразу после объявления частичной мобилизации горячие головы начали распространять в интернете клич «Призовут всех!». Никакого отношения к действительности он не имеет. По данным Минобороны, мобилизационный ресурс России — 25 миллионов человек. Призыву по частичной мобилизации подлежат менее 1,1 процента от этого числа — около 300 тысяч человек.

О тех, кто подлежит призыву, написано здесь. Иногда военкоматы присылают повестки по ошибке. Владимир Путин потребовал разобраться со всеми случаями неправомерного призыва.

Фейк № 2. В указе о мобилизации есть секретный пункт, в котором говорится о призыве миллиона человек.

Правда. В президентском указе о частичной мобилизации действительно есть скрытый седьмой пункт, содержащий информацию о количестве человек, подлежащих мобилизации. Но речь в нем идет все о том же числе — до 300 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пункт № 7 скрыт, так как предназначен «для служебного пользования».

Фейк № 3. Будет три волны мобилизации. Последняя — в ноябре.

Правда. Информацию о «трех волнах мобилизации» распространили СМИ-иноагенты, ссылаясь на аудиозапись из омского военкомата, подлинность которой «подтвердить невозможно». В ней «сотрудница военкомата» говорит, что призыв по мобилизации якобы будет проходить в три этапа, завершающий — в ноябре.

Есть в записи и фрагмент, вероятно, призванный посеять в обществе страх и панику:

— Никто не спрячется, никто не скроется, ни про кого не забудут, найдут всех, — говорит «сотрудница».

На самом деле никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет. О чем уже неоднократно сообщалось, в том числе и на портале «Объясняем.рф».

Фейк № 4. Мобилизованных сразу отправляют в зону боевых действий.

Правда. Российской армии необходимы только подготовленные бойцы. Отправлять в зону СВО необученных новобранцев не имеет никакого смысла. В Минобороны неоднократно сообщали, что мобилизованные «проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения СВО». Выполнять боевые задачи их направят только после прохождения боевого слаживания. О том, как это происходит, например, в танковых частях, можно прочитать здесь.

Фейк № 5. Призывники лишатся работы и останутся без средств к существованию.

Правда. Трудовой контракт граждан, призванных по мобилизации, не разрывается, а приостанавливается. Причем время приостановки засчитывается как трудовой стаж. Получивший повестку призывник заключает контракт с Минобороны, в соответствии с которым получает денежное довольствие. Размер оклада зависит от нескольких факторов, в том числе воинской должности. Однако, как сообщили на портале «Объясняем.рф», участники СВО получают зарплату не менее 195 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, мобилизованные получат социальную поддержку (подробнее о ней — в материале «ВМ»). 7 октября Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для призванных по мобилизации.

Фейк № 6. Из-за мобилизации всем мужчинам призывного возраста нельзя выезжать из страны.

Правда. Ограничения на выезд из страны коснутся только граждан, которые уже получили повестки о мобилизации. При этом никаких ограничений на перемещение мужчин призывного возраста нет.

Фейк № 7. Мобилизованным самим нужно покупать всю необходимую экипировку.

Правда. Призывников должны обеспечивать всем необходимым для прохождения военной службы, в том числе экипировкой и военной формой. Однако мобилизованные могут приобретать за свои деньги дополнительные вещи и медикаменты. Компенсация за это не предусмотрена.

Ответственность за распространение фейков о мобилизации

В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов напомнил, что при распространении информации о частичной мобилизации необходимо использовать сведения, полученные исключительно из официальных российских источников.

— Распространение фейков о частичной мобилизации влечет за собой ответственность по статье 13.15 КоАП РФ — «Злоупотребление свободой массовой информации», — отметил он.

По данной статье распространителям ложной информации грозит штраф:

до 400 тысяч рублей (физлица);

до 10 миллионов рублей (юрлица).

В связи с проведением в России частичной мобилизации в Москве были приняты меры, направленные на поддержку мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. В городе заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».