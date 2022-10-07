Как перестать волноваться по пустякам: советы подросткам и родителям

Фото: Pexels

В подростковом возрасте жизнь полна переживаний. Любая мелочь: кто-то криво посмотрел, кто-то посмеялся в стороне, — может восприниматься остро, создавать ощущение уязвимости. Порой подростки видят все «в черном цвете»: преуменьшают свои достоинства, преувеличивают недостатки, «делают из мухи слона» и зацикливаются на ситуации. Мысли вращаются по кругу, и кажется, что выхода из проблемной ситуации как будто не видно. Как справиться с этим, рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Елена Кучумова.

Сравнивайте себя с собой

Мы всегда будем проигрывать, если будем сравнивать себя с кем-то другим. Всегда найдется человек, который будет красивее, умнее, успешнее. Сравнивать себя нужно только с самим собой. Раньше не умел — теперь умею, плохо решал задачи по математике — теперь делаю это лучше. Любой человек, если он учится, может ошибаться: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, не узнает новое, не развивается. Нужно чаще вспоминать свои достижения и ситуации, когда с трудностями удавалось успешно справиться.

Не завышайте планку

Нередко нам мешают собственные завышенные ожидания, и, когда идет что-то не так, не по плану, мы сильно расстраиваемся. Но мы не можем контролировать других людей или обстоятельства. Принимая слова других близко к сердцу, мы переоцениваем их мнение, а наша точка зрения уходит на второй план.

Верьте в себя

Уверенным в себе людям легче живется. Только если я сам в чем-то уверен, я смогу убедить в этом другого. Подросткам часто как раз не хватает веры в свои силы. На помощь в обретении уверенности могут прийти близкие люди — друзья и родственники, которые поддержат в трудную минуту и помогут здраво оценить ситуацию.

Чтобы оперативно справиться с тревогой, можно воспользоваться следующими приемами:

Переключитесь: оглянитесь вокруг, отметьте пять предметов, которые вы видите или четыре звука, которые слышите.

Сделайте глубокий медленный вдох и еще более медленный выдох: наблюдайте за своим дыханием, когда оно становится более спокойным, ровным, голова «проясняется» и волнующая ситуация может оцениваться более объективно. Сосчитайте до 10, делая выдох на каждый счет.

Повторяйте фразы, которые помогут успокоиться: «Я могу с этим справиться», «Все хорошо, я в безопасности».

Представьте себе место, где вы ощущаете себя в безопасности, где вы чувствуете себя спокойно и радостно. Это место, в котором вы бывали в прошлом, или вымышленное место. Мысленно нужно побыть в этом месте, напитаться его энергией.

Важно понимать, что неприятные мелочи будут появляться в жизни. Избежать их невозможно, но изменить свое отношение к ним — в наших силах. Нам решать, принимать или не принимать близко к сердцу трудности, которые появляются в нашей жизни.

Что нужно делать родителям, чтобы помочь подростку справиться с трудностями?

Поддерживайте позитивную самооценку подростка. Вселяйте уверенность, что все получится, что вместе вы справитесь с проблемой.

Избегайте слов, оскорбляющих достоинство подростка. Критикуйте, не оскорбляя.

Не подкрепляйте тревогу подростка фразами вроде: «А я тебе говорила…».

Если у родителей есть вопросы о воспитании, развитии и социализации детей, их можно задать специалистам Городского психолого-педагогического центра на сайте. Для подростков консультация психолога доступна в анонимном чате Мырядом.онлайн.