Электронный сертификат удобен и прост

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Согласно российскому законодательству, каждый гражданин льготной категории (инвалид) получает социальное обеспечение по месту постоянной регистрации, его фактического проживания. Однако в жизни всякое может случиться. Что делать, если жизненные обстоятельства сложились так, что инвалиду пришлось сменить место проживания и временно перебраться в другой город, например, в Москву, для прохождения обследования или реабилитации? Где и как он может получить технические средства реабилитации? На эти вопросы редакция отвечает подробно.

Чтобы обеспечить гражданам льготной категории возможность реализации своего права на получение технических средств реабилитации (ТСР) по месту их пребывания, фактического проживания, были внесены изменения в Федеральный закон от 08.12.2020 № 400-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Согласно этим поправкам, инвалид или его представитель имеет право обратиться за государственной услугой по обеспечению ТСР в отделение Фонда социального страхования РФ по месту его пребывания, фактического проживания.

Для получения ТСР инвалиду или его представителю необходимо предоставить следующие документы: заявление; документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; документ, подтверждающий пребывание, фактическое проживание в Москве; индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА); СНИЛС; справку медико-социальной экспертизы (МСЭ) об инвалидности.

Также инвалид или его представитель может обратиться за государственной услугой по обеспечению ТСР с использованием электронного сертификата, заявление можно подать через МФЦ, в отделение ФСС, на сайт госуслуг или через Почту России.

Как правило, чтобы получить ТСР, инвалид сначала тратит свои средства на покупку ТСР, а затем через какое-то время эти средства возмещаются инвалиду государством. В случае с электронным сертификатом все обстоит иначе. Инвалид не тратит личные средства, а использует данный электронный сертификат ТСР, представляющий собой электронную запись в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком Российской Федерации. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки.

Проще говоря, электронный сертификат работает, как банковская карта, и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует ИПРА, но при этом обналичить данные средства нельзя.

Электронный сертификат ТСР содержит: вид ТСР (кресло-коляска, слуховой аппарат и т. д.); количество ТСР, максимальную цену единицы ТСР, которую можно оплатить сертификатом без использования собственных средств; срок действия, в течении которого можно использовать сертификат для оплаты ТСР.

В одном заявлении можно указывать сразу несколько видов ТСР, рекомендованных в ИПРА. В этом случае к карте «МИР» будет привязано несколько электронных сертификатов.

С актуальным перечнем технических средств реабилитации, которые доступны для приобретения, используя электронный сертификат, можно ознакомиться на портале gosuslugi.ru или по ссылке https://ktsr.fss.ru/.