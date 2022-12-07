День сала в 2022 году: история праздника, традиции и рецепты

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Сало — не только популярный пищевой продукт, но и культурный символ многих национальных кухонь мира. Уникальное блюдо из подкожного жира животных даже имеет особенный день в году, когда принято изучать его историю, осваивать новые рецепты и, конечно, наслаждаться дегустацией.

Когда отмечают День сала в 2022 году

День сала во многих странах мира отмечают 8 декабря. Нет точного объяснения, почему празднование выпадает именно на такую дату, но это логически обосновано. В холодное время года организму нужно много энергии. Даже маленький кусочек сытного, высококалорийного продукта позволяет быстро пополнить ресурсы и согреться.

История появления сала

Этимология слова «сало» связана с праславянским sadlo, что имеет один и тот же корень со словом «садиться». Сало — это слой, который как бы «сидит» на мясе.

Родиной сала правильнее считать Италию. Именно там придумали использовать сало как недорогую и питательную закуску для рабочих в каменоломнях. В тосканском городке, известном благодаря добыче в нем каррарского мрамора, делали каменные колонны.

После выпиливания мраморных глыб оставались емкости — ванны. Местные жители стали использовать их для приготовления сала со специями, которое получило название «лардо». Своеобразный саркофаг для сала тщательно мыли и смазывали чесноком. Туда большими кусками клали жир черных свиней, щедро солили и добавляли специи. Закрывали мраморной крышкой и выдерживали не менее полугода.

В России сало распространилось только в XVI веке. В большинстве случаев, его солили в бочках, топили и хранили в горшках, чтобы потом добавлять в каши, супы, картофель и другие блюда.

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Влияние сала на организм человека

Сало очень калорийно (около 770 килокалорий на 100 граммов), поэтому его боятся все, кто следит за фигурой. И напрасно: питательный продукт вполне может входить в диету блюстителей здорового образа жизни. Главное — поглощать не более 10–30 граммов в день.

Животный жир богат жирорастворимыми витаминами А, Е и D, в составе имеется арахидоновая кислота, которая помогает поддерживать иммунитет. Сало может быть полезным для профилактики атеросклероза, раковых опухолей, оно выводит из организма тяжелые металлы, очищает кровеносные сосуды. Также содержит много легкоусвояемого селена — природного антиоксиданта.

Традиции, связанные с салом

Во многих странах мира в этот день организуются массовые мероприятия, ярмарки, дегустации сала или блюд с животным жиром в составе. Отметить праздник сала можно и дома: купите угощение и насладитесь его вкусом с кусочком ржаного хлеба. Также среди классических сочетаний — горчица, хрен, соленые огурцы, грибы, квашеная капуста, редька и свекла.

Топ-5 рецептов с салом на Новый год

Сало — отличная закуска к алкоголю. Жир обволакивает стенки желудка и препятствует быстрому всасыванию спирта, а значит, и опьянению. Спиртное же влияет на скорость расщепления жира и его распада на компоненты. Добавьте блюда с салом в новогоднее меню.

Закусочное сало с чесноком

Ингредиенты:

сало — 1 кг;

чеснок — 4–5 зубчиков;

соль;

черный перец и другие специи — по вкусу.

Приготовление: предварительно порезанное на кусочки, подмороженное сало, а также чеснок перекрутите в мясорубке, добавьте соль и специи, дайте постоять несколько часов в холодильнике. После можно намазывать на кусочки ржаного хлеба и наслаждаться бутербродами.

«Кораблики»

Ингредиенты:

картофель — 8 штук;

сало — 300–400 г;

специи, соль и перец — по вкусу.

Приготовление: неочищенный картофель небольшого размера тщательно промойте, разрежьте на две половинки, смажьте специями. Установите кусочки сала на картофелины при помощи зубочисток — в виде парусов. Отправляйте «кораблики» в «плавание»: в духовку — до готовности. Обычно готовка занимает около часа при температуре 210–220 градусов.

Рулет из сала

Ингредиенты:

сало — 250 г;

чеснок — 3 зубчика;

вареное мясо — 200 г;

специи, соль — по вкусу.

Приготовление: разрежьте сало на тонкие ломтики, разложите их на пищевой пленке, посыпьте солью, специями, давленым чесноком. Сверху положите кусочки мелко рубленного вареного мяса. Скатайте рулет, обваляйте в смеси специй и соли, заверните в пергамент или пищевую пленку и отправляйте в морозилку. Спустя сутки пробуйте ароматную закуску.

Овощная запеканка с салом

Ингредиенты:

сало — 250 г;

баклажан — 3 штуки;

сырое мясо — 400 г;

томаты — 3 штуки;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление: предварительно обжаренные до готовности баклажаны выложите в форму для запекания, добавьте сырое мясо, соль, перец и слой сала. После разложите томаты, второй слой сала, мяса и баклажанов. Отправьте блюдо в разогретую духовку и запекайте, пока мясо не будет легко жеваться.

Домашние колбаски

Ингредиенты:

свинина — 1 кг;

сало — 300 г;

чеснок — 4–5 зубчиков;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление: мелко нарежьте мясо, сало, соль, специи, чеснок, перемешайте, добавьте воды, заверните «колбаску» в фольгу, поставьте в духовку готовиться.