Дерматологи рассказали, как избавиться от пигментных пятен в домашних условиях

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Темные пятна на коже или гиперпигментация — распространенная проблема, которая трудно поддается лечению. Лучшая защита — это профилактика, которая включает ежедневное использование солнцезащитных кремов, в том числе в пасмурную погоду, так как ультрафиолетовые лучи напрямую влияют на неравномерный тон кожи. Однако что делать, если темные пятна уже появились? Дерматологи раскрыли лучшие способы избавления от пигментации, пишет британское издание SheFinds.

Три подхода к борьбе с пигментом

Сертифицированный дерматолог Кристал Динопол выделила три главных подхода по борьбе с темными пятнами:

Местное лечение.

Процедуры световой/лазерной терапии.

Абляционные процедуры.

Местное лечение включает безрецептурные осветляющие сыворотки с арбутином, ниацинамидом, витамином С и AHA (фруктовые кислоты), гидрохиноном, ретиноидами и комбинированные кремы, которые отпускаются по рецепту.

По словам доктора Динопол, аппаратные процедуры включают воздействия на кожу пикосекундными, александритовыми, Nd:YAG и желтыми лазерами. Они работают на глубоких слоях кожи, благодаря чему избыточный пигмент исчезает в течение нескольких недель.

А абляционные процедуры включают микроиглы, фракционные CO2 лазеры и химические пилинги, которые механически удаляют поврежденные слои кожи, в результате чего она восстанавливается и обновляется, добавила доктор Динопол.

— Любая комбинация вышеперечисленных методов лечения используется для решения конкретных проблем с пигментацией, — отметила дерматолог, добавив, что защита от солнца остается краеугольным камнем профилактики повторения проблем в будущем.

Местное лечение в домашних условиях

Решиться на серьезные процедуры в клинике не так просто. Дерматолог Натали Карлтон, специализирующаяся на косметической дерматологии, посоветовала уменьшить видимость темных пятен при помощи косметических средств с ингредиентами, которые есть в каждой аптеке.

Алоэ вера

Состав алоэ вера включает активный компонент ацеманнан. Темные участки на коже станут светлее, если ежедневно наносить на них тонкий слой крема, отметила доктор.

Лимонный сок

Лимонный сок — проверенное средство для отбеливания кожи и осветления волос. Доктор Карлтон предупредила, что сок лимона может привести к сухости кожи. От этого метода стоит отказаться, если наблюдается, что он приносит больше вреда, чем пользы.

Гидрохинон

Гидрохинон при гиперпигментации — распространенный компонент как в безрецептурных, так и в рецептурных препаратах. Он осветляет кожу за счет уменьшения количества меланоцитов — клеток, которые вырабатывают меланин. Крем проникает в кожу и не дает меланину окрасить клетки.

Медик предупредила о возможных побочных эффектах компонента. Например, в некоторых случаях кожа может, наоборот, потемнеть. Также людям с сухой и чувствительной кожей поле использования гидрохинона грозит раздражение.

В любом случае, если пигментация вас беспокоит, стоит посетить сертифицированного дерматолога, который предложит персонализированный, действенный уход за кожей.