Диетологи раскрыли рецепт «ленивой» овсянки для здорового кишечника

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Диетологи назвали ингредиенты, которые нужно добавить в «ленивую» овсянку, чтобы она стала еще вкуснее и полезнее, пишет американское издание She Finds.

«Ленивая» овсянка в отличие от классической овсяной каши не варится: нужно просто положить овсяные хлопья в банку с водой, молоком или йогуртом на ночь. На утро вкусное и полезное блюдо готово. Оно содержит устойчивый крахмал, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Вещество обрабатывается бактериями толстого кишечника, что благотворно влияет на пищеварительную систему.

Несмотря на то что «ленивая» овсянка хороша сама по себе, есть определенные ингредиенты, которые можно добавить, чтобы помочь кишечнику исправно функционировать.

Бананы

Бананы — источник калия и важного для иммунной системы витамина В6. Они препятствуют вздутию живота и отлично влияют на здоровье пищеварительного органа, благодаря пробиотическим свойствам, рассказала диетолог Дженни Фонтана.

— Для хорошего пищеварения нужно подкармливать полезные бактерии. Бананы богаты пробиотической клетчаткой, на которой процветают эти микроорганизмы, — объяснила она.

Имбирь

Еще одна отличная добавка к ленивой овсянке — имбирь. Специя обладает целым рядом полезных свойств для здоровья. Как и в случае с бананами, польза имбиря для здоровья кишечника связана с тем, что он питает полезные бактерии.

— Имбирь помогает сбалансировать работу кишечника и тем самым уменьшить вздутие живота, тошноту и газы, — объяснила диетолог Триста Бест.

Также он стимулирует обмен веществ.

Семена чиа

Семена чиа содержат клетчатку, омега-3 жирные кислоты с мощным противовоспалительным действием, что также делает их идеальными для здоровья сердца, объяснила диетолог Лиза Ричардс.

По ее словам, большое содержание белка в семенах чиа помогает дольше поддерживать сытость и не переедать в течение дня.