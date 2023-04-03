А платить будет «Пушкин»: какие уловки используют мошенники с билетами в культурные учреждения

Посетители МХАТа оказались в неудобном положении из-за Пушкинской карты, которая стала инструментом для жульничества / Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Около 70 человек не могли попасть на спектакль во МХАТ имени Горького из-за проблем с билетами. «Вечерняя Москва» разобралась в ситуации и узнала об уловках жуликов.

Контролеры отказались пропускать на спектакль взрослых зрителей, чьи билеты проходили как купленные по «Пушкинской карте».

— Порядка 70–75 взрослых людей пришли с билетами, которые были приобретены по карте. Мы попросили предоставить их документы. Дело в том, что по ней театры могут посещать лица 14–22 лет. Было очевидно, что посетители старше, — рассказал генеральный директор МХАТа Владимир Кехман.

Многие посетители отметили, что приобрели билеты на официальных порталах. Но театральный продюсер Артем Старухин уверен, что эта ситуация — дело рук мошенников с сайтов объявлений.

— На платформе регулярно можно найти публикации, в которых предлагаются билеты на спектакли «от сотрудника театра». На самом деле мошенники создают виртуальную «Пушкинскую карту», списывают с начисленного государством баланса деньги за билет, а реальные деньги от покупателя забирают себе. Человек может даже не знать об этом, — объяснил «Вечерке» Старухин.

Как правило, стоимость билета на спектакль остается либо идентичной той, что указана на сайте театра, либо дешевле на 10 процентов. Перед покупкой Артем Старухин рекомендует попросить у продавца чек об оплате. По словам юриста Гаяза Хасанова, подобные махинации также происходят из-за доступа к базе данных студентов и школьников, которые владеют «Пушкинской картой».

— Человек имеет полное право обратиться в полицию. Это 159-я статья «Мошенничество», а также легализация средств, полученных незаконных путем. Владельца «Пушкинской карты», с который приобрели билеты, привлекут к ответственности, если он причастен. Я рекомендую владельцам таких карт внимательно относиться к ним и при попытке списания средств с нее сразу обращаться в «Почта Банк», — отметил эксперт.

КСТАТИ

Месяц назад один из телеграм-каналов продавал билеты на творческие вечера в Москве по скидке. Однако покупателей развернули перед входом — билеты были приобретены по «Пушкинской карте». Деньги канал вернул в полном объеме сразу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Кашин, аналитик:

— Вариантов махинаций с билетами в театры и на концерты много. Например, есть «зеркальные» сайты культурных учреждений, которые в точности повторяют настоящие. Там есть билеты даже на самые аншлаговые спектакли. Такие сайты выдают неверное расписание, билеты слишком дешевые и всегда есть свободные места, даже на культовые постановки.