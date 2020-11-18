Как работают врачи скорой помощи в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Машины скорой помощи в столице оснащены всем необходимым для спасения людей. «Вечеряя Москва» узнала, каким оборудованием пользуются медики.

В автомобилях столичной Службы скорой помощи есть все необходимое оборудование, благодаря которому медики могут оказать человеку срочную помощь по дороге в больницу, а порой даже вернуть его к жизни.

Работа бригады скорой начинается с планшета, на который поступает информация о вызове. С помощью специальной программы можно получить историю болезни пациента — устройство интегрировано с ЕМИАС, а также связаться с оперативным отделом станции.

Как только пациент попадает в скорую, его подключают к транспортному монитору, на котором отражаются основные показатели организма: артериальное давление, содержание кислорода в крови, частота сердечных сокращений, частота дыхания. У тяжелых больных в реальном времени можно наблюдать за сердечным ритмом. Если вдруг у человека произошла внезапная остановка сердца, в этом случае самый важный инструмент у медиков — дефибриллятор, который стимулирует работу мышц этого органа.

Еще один аппарат, который помогает при сердечных проблемах, — электрокардиограф (ЭКГ). Он диагностирует большинство заболеваний сердца и их неотложных и экстренных проявлений.

— В 2018 году мы обновили около полутора тысяч единиц медицинского оборудования, — говорит главный врач Станции скорой и неотложной помощи (ССиНМП) имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

Кстати, около 700 единиц оборудования поступило в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, и сегодня врачи скорой пользуются ими в своей повседневной работе.

— Мы проводим обновление оборудования регулярно, чтобы максимально качественно оказывать медицинскую помощь жителям столицы, — отметил замглавврача ССиНМП имени А. С. Пучкова Георгий Введенский.

В автомобилях уже установлена новейшая реанимационная система — автопульс. Это оборудование для автоматического массажа грудной клетки при остановке сердца.

Бригада, оснащенная такой системой, может транспортировать пациента в больницу даже в состоянии клинической смерти.

Еще одна необходимая вещь в любой скорой — аппарат искусственной вентиляции легких. Благодаря ему можно проводить респираторную поддержку.

«Золотым стандартом» экстренной медпомощи пациентам с тяжелыми травмами принято считать спинальный щит. Он применяется для пострадавших с подозрением на повреждение позвоночника. Щит незаменим для оказания помощи при авариях.

В салонах скорой также есть облучатели — рециркуляторы воздуха. Их используют для обеззараживания салонов. Это проверенное временем решение для борьбы с бактериями и вирусами.

В рамках пилотного проекта 53 бригады московской скорой помощи оснастили капнографами. Эти приборы определяют эффективность работы легких пациента.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сумка-укладка медицинского работника скорой помощи весит 7 килограммов. В ней находятся около 90 наименований лекарственных препаратов. В автомобиле же скорой помощи содержится 91 медицинское изделие. Если больной задыхается, то кислорода хватит на 4 часа 10 минут из расчета массы пациента 70 килограммов. Каждый день в столице на оперативном дежурстве находятся 1042 бригады скорой помощи. Специалисты Единого городского диспетчерского центра получают в среднем около 17 тысяч обращений в сутки. На вызовы бригады приезжают в среднем за 11 минут.

Читайте также: Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины «Спутник V» на ближайшие месяцы