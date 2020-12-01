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Специалист столичного семейного центра назвал пять причин полюбить себя
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Специалист столичного семейного центра назвал пять причин полюбить себя

Марьяна Шевцова

Общество

Любовь к себе — чувство, которое должно быть у каждого человека, но многие попросту этого стесняются, путая его с эгоизмом. Человек думает, что если он сам считает себя умным, красивым, способным, то у него завышенная самооценка. Что же такое настоящая любовь к себе и почему она необходима, рассказывает специалист по социальной работе семейного центра «Печатники» Светлана Рябова.

Из чего состоит здоровая любовь к себе

Самопринятие — осознание своих сильных и слабых сторон, принятие позитивных и негативных эмоций, чувств и потребностей.

Умение поддерживать себя — навыки заботы и поддержания здоровья, навыки гигиены, навыки преодоления стрессовых ситуаций, навыки проработки негативных эмоций. Знание, что доставляет радость и удовольствие, включение хотя бы одного события, которое приносит радость, в план на каждый день.

Личные границы — осознание, какое поведение по отношению к вам недопустимо, наличие личного пространства и времени, осознание и принятие ответственности.

Самоуважение — чувство достоинства, стремление к достижениям, радость побед, умение выбирать самое лучшее.

Инвестиции в свое развитие и отдых — человек, который себя любит, стремится к саморазвитию, а также к наполненному и интересному отдыху, у него есть хобби и увлечения.

Общение с позитивными людьми, построение здоровых отношений, уважительное отношение к особенностям других людей и их недостаткам, возможность подарить свое тепло и заботу близким.

Обеспечение достаточного уровня жизни, стремление к профессиональному и карьерному росту.

Свободное самовыражение — отсутствие страха перед выступлениями, умение выразить свою точку зрения, проактивное поведение.

— Здоровая любовь к себе находит свое проявление на всех жизненных уровнях. Она включает в себя заботу о здоровье тела, о душе, об отношениях с близкими и друзьями, материальном благосостоянии, о том, чтобы работа приносила радость. Это забота о развитии своей личности, наличие интересов и хобби, — говорит Светлана Рябова.

Причины полюбить себя

Итак, для тех, кто еще сомневается, что любовь к себе должна быть и это нормально, представляем топ-5 причин полюбить себя:

— Любовь к себе позволит избавиться от сравнений с окружающими. Когда человек любит себя, он уверен в себе и здраво себя оценивает. В данном случае не имеет смысла сравнивать себя с другими, ведь вы сами знаете, над чем вам надо поработать.

— Любовь к себе дает вам уверенность в себе. Люди, которые любят себя, имеют больше шансов получить лучшую работу, продвижение и больше друзей и поклонников. И это одна из решающих причин, чтобы полюбить себя.

— Вы обретете душевное спокойствие и сможете избежать самобичевания. Самобичевание, сожаление и чувство стыда и вины — это худшее, что может испытывать человек. Любить себя — значит, быть менее тревожным и депрессивным, а также менее склонным к стрессам и саморазрушительному поведению — например, алкоголизму или наркомании.

— Вы становитесь более привлекательными. Вы можете сосредоточиться на ваших сильных сторонах, а не беспокоиться о вашей слабости и несовершенствах.

— Когда вы любите себя, мир вокруг вас меняется. Когда мы влюбляемся, все вокруг нас становится более красивым и привлекательным. Это позволяет смотреть на вещи, людей и жизнь с другой точки зрения, с лучшей перспективы, видеть новые возможности, общаться на позитиве.

«Мухи и котлеты»

Для закрепления успеха предлагаем выполнить одно несложное упражнение: «Мухи и котлеты».

Перед вами две колонки. В левой напишите 30 прилагательных или существительных, словосочетаний, которые вас характеризуют. В правой колонке запишите кратко факты — как это подкреплено на практике.

Это поможет отделить «мух» от «котлет» — ваши представления о себе от реальных качеств. Потому что, к сожалению, многие думают о себе совсем не то, что они представляют собой объективно. Большинство не замечает своих сильных сторон. Важно обсудить результаты упражнения с психологом, который может помочь осознать сильные стороны и дать обратную связь относительно дальнейшего развития навыка здоровой любви к себе.

Здесь всегда помогут!

В случае если родители не знают о том, как поднять самооценку ребенку и научить его любить себя, можно записаться на прием к психологу, обратившись на портал «Мой семейный центр». Каждый посетитель сайта может воспользоваться картой организаций поддержки семьи и детства. При выборе на карте необходимого района отображаются ближайшие организации с подробной контактной информацией.

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