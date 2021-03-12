Весеннее обновление дома вместе с Greenworks

Фото: Пресс-служба Greenworks

Весна — время перемен. Именно в этот период природа оживает и все начинает преображаться. Стоит начать и подготовку к дачному сезону. Прежде чем наводить порядок на участке, нужно привести в порядок и сам дом. Это не обязательно глобальные перемены, а пара деталей, которые точно сделают пространство уютнее.

Фото: Пресс-служба Greenworks

Фото: пресс-служба Greenworks

Дачники приезжают на свои участки в самом начале весны, и первым делом надо привести дом в порядок. Помимо генеральной уборки всегда найдутся дела, которые необходимо выполнить сразу, чтобы в дальнейшем наслаждаться комфортом и уютом. Нужно что-то починить, обновить или добавить новый предмет в интерьер. Поэтому без ящика с инструментами не обойтись.

Самый универсальный инструмент, который может пригодиться, — это дрель-шуруповерт. Он совмещает две необходимые функции и помогает не только сэкономить место, но и серьезно облегчить работу. У бренда Greenworks в линейке техники 24В есть легкая и мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт модели GD24DD35. Она предназначена для бытовых работ, но также с легкостью справится и с более сложными профессиональными задачами. Инструмент имеет две скорости и 24-х ступенчатую регулировку крутящего момента для выбора оптимального режима работы.

Фото: Пресс-служба Greenworks

Фото: пресс-служба Greenworks

Фото: пресс-служба Greenworks

Также во время ремонтных и бытовых дел возникает необходимость в резке, шлифовке или зачистке материалов: удалить старое покрытие, разрезать камень или отполировать поверхность металла. Угловая шлифовальная машина Greenworks GD24AG — это универсальный и удобный инструмент для бытового и профессионального использования. Ее основные преимущества — это легкий вес (всего 1,5 кг), высокая производительность и скорость реза. Скорость вращения диска 10 500 оборотов в минуту.

Не секрет, что именно небольшие детали создают атмосферу и настроение в доме. У многих на даче есть своя мастерская, где можно выполнять различные работы: как профессионального или строительного характера, так и художественного. Добавить немного своего творчества в интерьер — это прекрасная возможность разнообразить обыденный декор. Аккумуляторный лобзик Greenworks предназначен для пиления древесины и металла. Основным преимуществом инструмента является его вес — всего 1,8 кг. А для защиты от порезов предусмотрен предохранитель. С ним досуг будет интереснее и увлекательнее.

Фото: Пресс-служба Greenworks

Фото: пресс-служба Greenworks

Интерьер — это живое пространство, которое постоянно обновляется и меняется вместе с нами, отражая настроение и желания. А весна — это лучшее время для обновлений и новых идей.

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