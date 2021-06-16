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Кого и в какие сроки обязали сделать прививку от COVID-19 в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кого и в какие сроки обязали сделать прививку от COVID-19 в Москве

Марина Найденкова

Общество

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала привить 60 процентов сотрудников компаний и организаций против коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки. С таким же требованием выступила и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. «Вечерняя Москва» разбиралась, кого и когда обязательно привьют против COVID-19.

В постановлении Андеевой говорится, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в городе неблагополучная и ухудшается. Прирост заболевших с 6 июня за сутки составил 11 процентов, а после — до 20 процентов.

Отмечается, что чаще всего болеют трудоспособные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, заболевают горожане, которые активно посещают общественные места и пользуются транспортом.

— По социальному статусу из числа заболевших: работающее население — 73 процента, дети — 13 процентов, пенсионеры — 14 процентов, — говорится в документе.

Кого привьют?

Согласно постановлению, обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции должны пройти две категории граждан. К первой относятся сотрудники сферы услуг, работающие на основании трудового или гражданско-правового договора, а также у индивидуальных предпринимателей.

К ним относятся работники торговли, салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов. Также вакцинироваться должны сотрудники прачечных, химчисток, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и организаций почтовой связи.

Кроме того, прививка обязательна для специалистов многофункциональных центров, сотрудников общественного транспорта и такси, а также образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Как говорится в документе, пройти вакцинацию потребуется и работникам ЖКХ, энергетики, культурных и просветительских мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов. Постановление касается и специалистов досуговых, развлекательных и спортивных мероприятий, а также работников детских игровых комнат, детских развлекательных центров и лагерей.

Ко второй группе, которая также обязана пройти вакцинацию, относятся государственные гражданские служащие и муниципальным служащие города, а также работники органов власти и подведомственных им организаций.

Прививать не будут тех, кто имеет противопоказания к прививке против коронавируса.

Сроки

Как следует из документа, вакцинация граждан будет проводиться руководителями организаций, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в городе. Проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной должно пройти до 15 июля. А до 15 августа не менее 60 процентов от общей численности сотрудников предприятий и организаций должны привиться вторым компонентом вакцины.

Как написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

— Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей, — написал мэр.

Правильно ли?

Как рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков, 60 процентов иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы можно было с уверенностью говорить о наличии коллективного иммунитета.

— В отношении острых респираторных инфекций коллективный иммунитет достигается при вакцинации не менее 95 процентов, — сказал.

По его словам, принятые решения главными санитарными врачами Москвы и Подмосковья правильны и обоснованны. Но прививать нужно значительно большее количество людей.

— Коллективный иммунитет нужен, чтобы люди, не имеющие возможности привиться, были также защищены в группе иммунных людей от инфекции. Поэтому, чем больше людей привьется здоровых, тем в большей безопасности окажутся люди, которые не могут иммунизироваться, которые в любом случае тяжело перенесут ковид, — заключил врач.

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