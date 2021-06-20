Что нужно делать в день летнего солнцестояния, 21 июня, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь

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Летнее солнцестояние состоится 21 июня и продлится 17 часов 23 минуты. Астрономическое событие, когда мы можем наблюдать самый длительный световой день и самую короткую ночь, — это особое время, которое влияет на ближайшие полгода. От мыслей и действий будет зависеть ваше состояние на долгое время. Что нужно делать в этот день, чтобы привлечь в свою жизнь любовь, деньги и удачу, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Как подготовиться к солнцестоянию

Начинайте готовиться к периоду солнцестояния с 20 июня. Разберите самые «темные» уголки своего жилья, наведите порядок в вещах. Неиспользуемое отдайте нуждающимся, ненужное — выбросьте. Сделайте влажную уборку, помойте окна, полы. В воду можете добавить соль, она хорошо очищает от негатива.

Во время уборки откройте окна, дверь на балкон (если имеется) и входную дверь на несколько минут, чтобы хорошо проветрить помещение. Зажгите свечи. Пройдитесь по всем комнатам, начиная от входной двери, по часовой стрелке — это поможет вывести негативную энергетику из дома.

Делаем два списка для сжигания: один — со всеми чувствами, от которых хочется избавиться (страхи, тревоги, обиды, переживания); второй — с ситуациями, которые вы отпускаете, и людьми, которых искренне прощаете.

Что нужно делать, чтобы привлечь удачу, любовь, деньги?

Если вас волнует сфера финансов, то в день летнего солнцестояния рекомендуется делать пожертвования, участвовать в благотворительности. А также хорошо просто угощать окружающих чем-то полезным: фруктами, ягодами, овощами.

Если ваше желание связано со сферой отношений, то сделайте что-то приятное для представителя противоположного пола.

Если вы женщина, то преподнесите подарок отцу, скажите доброе слово коллеге-мужчине, будьте особенно нежны с мужем в этот день.

Если хотите привлечь удачу, то следует проснуться на рассвете. Надеть оранжевую или зеленую одежду и проходить в ней весь день. Считается, что именно эти цвета привлекают благополучие.

Вечером надо принять ванну с солью — это физическое и ментальное очищение на весь год от болезней и застоев. Полежите в ванной, а затем, спуская воду, представляйте, как уходят все проблемы.

Будьте внимательны к знакам Вселенной, прислушивайтесь и присматривайтесь ко всему, что происходит вокруг вас.

Чего следует избегать в этот день

Не устраивайте никакой активности.

Контролируйте эмоции и не поддавайтесь на провокации.

Не планируйте важных событий.

Не покупайте ничего крупного.

Новые проекты не следует начинать.

Никакого алкоголя.

Приметы

В день летнего солнцестояния нужно обращать внимание на природные явления. По наблюдениям можно составить прогноз на весь год.

Например, пасмурная погода в этот день сулила скудный урожай. Гроза — предвестник затяжной пасмурной погоды на все лето. Обильная роса и звездное небо перед этим днем означали богатый урожай.

Традиции и обряды наших предков в день солнцестояния

Для наших предков солнцеворот был важным днем. Солнце испокон веков считалось источником живительной силы для всего на земле. Наши предки верили, что поведение в этот день повлияет на весь грядущий год. Важно мыслить максимально позитивно, гнать прочь переживания и сожаления о прошлом.

Обряд на замужество

Плели венок, при этом загадывали желание. Затем брали старую ненужную вещь и, надев венок себе на голову, бросали вещь в огонь. Таким образом, «оплачивали» исполнение загаданного желания.

Традиции

На Руси день солнцестояния проводили на природе, посвящая праздник солнцу. Жгли костры, танцевали и устраивали конкурсы до полуночи. Считалось, что если весело проведешь этот день и посвятишь его природе, то земля и энергия солнца хорошо вознаградят урожаем.