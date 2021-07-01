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Ранний диагноз — половина успеха

Полина Французова

Общество
Ранний диагноз — половина успеха
Фото: пресс-служба «СОГАЗ-Мед»

Какие возможности дает полис ОМС для выявления онкозаболеваний.

В последнее время в нашей стране качественно изменился подход к диагностике и лечению онкозаболеваний. Причем большинство процедур и услуг пациенту с полисом ОМС оказывается бесплатно. Подробнее о новой системе рассказывает Дмитрий Сергеевич Буров, директор московской дирекции «СОГАЗ-Мед».

— Дмитрий Сергеевич, какова, по вашим данным, сегодня ситуация с онкозаболеваниями в стране?

— Ежегодно в России фиксируется около полумиллиона новых случаев рака, а умирают более 280 тысяч заболевших. Из них достаточно большое количество — люди трудоспособного возраста. Это 15,5 процента. Одна из главных проблем онкологии заключается в том, что многие случаи заболевания раком диагностируются слишком поздно. Эта ситуация довольно типична для всего мира — даже в странах с оптимальными системами и службами здравоохранения многие случаи рака выявляются на поздних стадиях, когда труднее добиться успеха в лечении.

— Что дает ранняя диагностика и что для этого делают у нас?

— Сегодня врачи-онкологи говорят о том, что при выявлении опухоли на ранних стадиях прогноз и шансы на выздоровление достигают 97 процентов. Поэтому в России с 2018 года онкоскрининг входит в бесплатную диспансеризацию для выявления различных видов раковых заболеваний на ранней стадии. Помимо этого, на всех этапах лечения, с момента подозрения и диагностики злокачественного новообразования, страховые представители в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) оказывают онкологическому пациенту бесплатное информационное сопровождение, правовую и консультационную поддержку, содействие для получения качественной медицинской помощи.

— А в плане оказания самой помощи онкопациентам есть какие-то подвижки?

— В 2020 году в России изменилась система диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями, а в январе 2022 года вступит в силу новый порядок оказания медпомощи пациентам с онкодиагнозом. В частности, теперь все пациенты с новообразованиями крови, лимфы и кроветворных тканей включены в единый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях.

— Что новый порядок дает самому пациенту?

— Теперь пациент может ориентироваться на установленные программой госгарантий сроки оказания необходимой медицинской помощи. Например, консультации онколога в случаях подозрения на онкологические заболевания оказываются в течение трех дней, а все необходимые диагностические исследования — в течение семи дней с даты их назначения. В сложных случаях должны быть организованы телемедицинские консультации с федеральными профильными лечебными учреждениями.

Также установлены предельные сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. Они не должны превышать семи рабочих дней с момента получения результатов гистологического исследования или с момента установления диагноза. При этом возможность оказания медицинской помощи пациентам с онкологическим заболеванием, нуждающимся в высокотехнологичном лечении в федеральных медицинских центрах, сохраняется в полном объеме.

Помимо этого, регламентирована частота прохождения обследований. Также все случаи лекарственной терапии пациентов с новообразованиями крови, лимфы и кроветворных тканей — на особом контроле у страховых медицинских организаций.

— Как часто сегодня необходимо проходить обследования для выявления онкозаболеваний?

— Особая группа риска — это люди в возрасте. Поэтому исследования кала на скрытую кровь для всех граждан в возрасте от 40 до 64 лет проводится раз в два года, от 65 до 75 лет — один раз в год. А для женщин в возрасте от 40 до 75 лет один раз в два года предусмотрено прохождение маммографии.

— Все эти обследования можно проходить по полису ОМС?

— Да, помимо этого, полис ОМС позволяет всем гражданам от 18 до 39 лет включительно каждые три года проверять свое здоровье: проходить диспансеризацию. А начиная с 40 лет — ежегодно. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста. Регулярное прохождение профилактических медицинских мероприятий позволяет предупредить развитие многих заболеваний на ранней стадии их развития.

Cправка о компании

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и Байконура. Количество застрахованных — 44 миллиона человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже многих лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.

Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 28.02.2019 г.

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