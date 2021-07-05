Как не потерять деньги за путевку при положительном ПЦР-тесте во время отдыха

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Более 150 российских туристов оказались в изоляции в своих номерах на Кубе после того, как у них диагностировали коронавирус. В понедельник, 5 июля, более ста человек сдали отрицательные ПЦР-тесты и продолжили отдых. При этом рассчитывать на компенсацию от туроператоров за испорченный отпуск им не приходится. «Вечерняя Москва» разбиралась, можно ли защититься туристу от потери денег за поездку в случае положительного ПЦР-теста по прилете в другую страну и реально ли добиться компенсации.

«ВМ» писала, что путешественники прилетели на Кубу на трех рейсах с 30 июня по 2 июля. На первом самолете коронавирус выявили у 133 человек. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек. Позже еще порядка 130 человек были изолированы в своих номерах. Одного россиянина госпитализировали в Гавану с осложнениями. Местные власти планировали направить более 150 человек в специальный обсерватор. Однако дипломаты смогли уговорить чиновников, и туристы остались изолированными в своих номерах в отелях.

До поездки

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин напомнил, что в каждой стране действуют свои правила по въезду отдыхающих, сдаче ПЦР-тестов. Так, если при въезде на Кубу тест на ковид положительный, иностранцев направляют в обсерватор. Поэтому, чтобы отдых не стал горьким воспоминанием, каждый путешественник перед вылетом должен изучить особенности закона страны, в которую он собирается отправиться.

— Если в Мексике никаких ПЦР-тестов при въезде не надо, то на Кубу — надо, хотя страны и находятся рядом… При планировании поездок за границу лучше покупать дополнительную страховку от невыезда. Она действует только при диагностировании заболевания до начала путешествия в России, если это происходит, — сказал эксперт.

Стоит такая страховка от одного до пяти процентов от стоимости тура. И в том случае, если человек заболел и это подтверждено не только ПЦР-тестом, но и диагнозом врача, стоимость поездки полностью возвращается туристу.

— Страховка от невыезда не действует в том случае, если страны закрываются, прекращают воздушное авиасообщение, происходят стихийные бедствия. Она действует только в одном случае, если страна открыта и диагнозом врача вам назначено лечение, — добавил Горин.

Он отметил, что в таком случае нужно предоставить документ от врача в страховую компанию и получить денежное возмещение.

Кроме того, самостоятельным туристам стоит страховаться и на период путешествия в другой стране. Такая страховка должна включать в себя пакет лечения от ковида на случай болезни. Всем путешественникам, которые отправляются на отдых через туристические агентства, такой документ включают в тур автоматически.

— Если страховой случай наступил уже в стране, куда вы отправились путешествовать, то после диагностирования заболевания страховая компания оплачивает лечение, — сказал Горин.

Лечение бывает двух видов: с госпитализацией и без госпитализации. В случае если турист пропустил из-за болезни обратный вылет, страховая компания оплачивает новый трансферт в Россию.

— Если ложный тест, не было лечения, а обсервацию страховка не оплачивает, то стоимость путешествия не возмещается, — добавил собеседник издания.

Перед вылетом в другую страну Горин советует путешественникам оценивать свое самочувствие, наличие антител и наличие вакцинации. Эксперт напомнил, что антитела не являются гарантией того, что турист не заболеет в путешествии коронавирусом. Поэтому страховку все же стоит приобретать.

Что нужно знать

Конечно, никто не застрахован от получения ложного ПЦР-теста и обсерватора по прилете в страну отдыха. Как рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов, туристам необходимо знать и пользоваться тремя способами защиты в данной ситуации.

Первый — медицинские документы, второй — их отсутствие, третий — решение суда. К медицинским документам относится отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинировании, справка о наличии или отсутствии антител на коронавирус.

— Вы прилетели в страну отдыха и вам говорят: «Больны». И выдворяют вас в обсерватор. Вы просите медицинские документы, потому что, согласно условиям страхования, если вы не имеете медицинского документа о заболевании, значит, вы не болеете. Просто подозрение, а оно не лечится. За подозрение вы можете заплатить самостоятельно от тысячи до двух тысяч долларов в неделю за нахождение в том или ином обсерваторе, — сказал юрист.

По его словам, территория отеля не может относиться к обсерватору или медицинскому учреждению. Из этого напрашивается вывод, что лечение в нем незаконно.

Кроме того, если у принимающей стороны или медиков отсутствует документ о наличии у туриста положительного ПЦР-теста, который получается только с помощью медицинских манипуляций, это означает, что у отдыхающего нет заболевания. Туриста просто обманули.

Когда туроператор бронирует достаточно большое количество мест в отеле, ему необходимо платить за них. Как посчитал юрист, обман может заключаться в том, что туроператор просто не бронирует номера в гостинице, а договаривается с принимающими путешественника докторами или псевдодокторами. Последние туристу сообщают о том, что он якобы болен. После отдыхающего направляют в двухзвездочный или трехзвездочный отель, или, что еще хуже, в обсерватор. В таком случае туроператор не платит отелю, а вот турист оплачивает обсерватор — от тысячи до двух тысяч долларов в неделю.

Вернуть деньги

Деньги за испорченный отдых вернуть можно, рассказал Шалоносов. По возвращению в Россию сначала нужно повторно обратиться в различные медицинские учреждения, сдать тесты на ковид и получить отрицательные документы. Затем стоит обратиться в суд и с помощью экспертизы установить, что на момент отдыха в другой стране не было заболевания вирусом.

— Ввиду чего действия туроператора будут признаны недействительными. А сама суть этих недействительных событий, что у вас есть коронавирус, а по факту его юридически нет. Ввиду этого с туроператора будут взысканы денежные средства в трехкратном размере, — отметил Шалоносов.

Будут возвращены сто процентов туристического продукта, полная стоимость туристического продукта в виде неустойки, а также штраф в 50 процентов.

— Если ваш тур стоил 600 тысяч рублей, то неустойка может быть только 600 тысяч рублей. Итого 1 миллион 200 тысяч. От этой суммы штраф — 50 процентов от стоимости туристского продукта. Опять же третья сумма — 600 тысяч рублей. Итого 1 миллион 800 тысяч рублей. Плюс моральный вред и расходы на экспертизу, на юриста, на доверенность, на отправку досудебного урегулирования. И получаем мы 1,9 миллиона в среднем с туроператора, который решил так поступить, — сказал юрист.