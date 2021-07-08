Ремонт идет без выходных: за время летних каникул московские школы преобразятся в современные учебные центры

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Столичные образовательные учреждения в летний период проводят ремонт. 7 июля Департамент образования и науки Москвы показал, какие работы ведутся в одной из школ.

Здание московской школы № 1363 построено в 1971 году, то есть практически 50 лет назад. В ближайшее время в учебном заведении закончат ремонтные работы, а уже в сентябре школьники вернутся в современные классы.

Еще весной этого года было принято решение начать масштабный ремонт. Поскольку фронт работ предстоял большой, ждать до лета не стали, начали сразу.

— Дети на оставшиеся два месяца учебы переехали в другие здания, этот момент был заранее проработан. И родители, и ученики нас поддержали, — рассказала исполняющая обязанности директора школы Лариса Васильева.

В разработке дизайн-проекта обновленной школы принимали участие и педагоги, и сами дети и дизайнеры Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

— Одна из просьб ребят — сделать цветовую гамму более спокойной, поэтому с учетом пожеланий дизайнеры подобрали нейтральные расцветки, — уточнила Васильева.

Пока этого еще не видно, все в процессе работы, но когда ремонт закончат, преобладать будут натуральные оттенки — серый, зеленый, деревянный. Учиться в школе, как и прежде, будут старшеклассники. В здании расположатся предпрофессиональные классы — ИТ, медицинский, инженерный, академический. Для обучения по этим направлениям было закуплено современное оборудование.

— Вместо актового зала мы сделали ИТ-полигон с самым современным оборудованием, — добавила заместитель директора Светлана Позднякова. — А творческие выступления будут проходить в другом помещении, там тоже установят небольшую сцену.

Активные работы ведутся и в спортивном зале, он тоже полностью преобразится.

— Мы сняли старое напольное покрытие и заменим его на современное, разобрали защитные экраны, поменяли всю отопительную систему, установим новые баскетбольные снаряды, волейбольные стойки, — поделился инженер Андрей Шлыков, который отвечает за ремонтные работы в школе. — Готовность спортивного зала составляет 45 процентов.

Рабочие на объекте трудятся практически без выходных. И все ради того, чтобы успеть закончить ремонт к 1 сентября.

— Дети очень ждут и хотят скорее увидеть новую школу, — подчеркнула исполняющая обязанности директора.

Она также добавила, что в других зданиях этого образовательного комплекса тоже сейчас ведется ремонт. Он не такой масштабный, но не менее важный.

— Хочется, чтобы ребята учились в современной школе, где образовательное пространство будет комфортным. Где все помещения, в том числе учебные классы, лабораторные комплексы, коворкинг-зоны будут мотивировать и давать новые возможности для достижения образовательных результатов, — отметила она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Шахова, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

— В этом году ремонтные работы запланированы более чем в трех тысячах зданий московских школ. Многие устаревшие здания будут модернизированы по единому стандарту, аналогично вводимым новостройкам. Кроме того, дизайн пространства школы выбирают, учитывая пожелания школьников, их родителей и педагогов, из тех решений, которые разработаны и включены в стандарт профессиональными технологами, архитекторами и дизайнерами.