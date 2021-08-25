«Босоногая тропа» в парке «Лосиный Остров» завоевал любовь жителей и гостей столицы

Лилия Махмутова следует по маршруту «Босоногой тропы» — один из участков проходит по прохладной воде. Всего этот путь состоит из 43 различных покрытий/ Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Вечерка выяснила, благодаря чему «Босоногая тропа» в парке «Лосиный Остров» считается полезной для здоровья.

Протяженность этого уникального пути, который состоит из 43 видов различных покрытий (морская галька, прохладная вода, сосновая кора и так далее), составляет более трех километров. Благодаря чередованию этих самых пород и, соответственно, воздействий на стопу посетители смогут не только попробовать что-то новенькое, но и позаботиться о своем здоровье.

— Главная цель «Босоногой тропы» — это благотворное воздействие на организм в целом. Наши гости могут пройтись по дорожкам из шишек, валунов и по многим другим видам необычных покрытий, — рассказал экскурсовод дендрария «Лосиный Остров» Евгений Шевцов.

По его словам, тропа подходит не только взрослым, но и детям.

— Мы со специалистом составили маршрут таким образом, чтобы покрытия были не очень жесткими, но при этом эффективными, — добавил Евгений Шевцов.

Перед посещением «Босоногой тропы» каждому гостю выдается карта с маршрутом, где описаны все виды покрытий. Перед посещением желающим также рекомендуется размять ступни, чтобы быстрее привыкнуть к покрытиям.

Начиная свой путь, сначала гости «встречаются» с песком, который помогает адаптироваться и, если закрыть глаза, дарит ощущение отдыха на море. Следующий участок — с керамзитовым покрытием — уже жестче воздействует на стопы. Но новичкам бояться не стоит — если будет сложно, можно сойти с маршрута и пойти по траве.

Есть и те покрытия, по которым гостям хочется пройти не один раз. Например, москвичка Лилия Махмутова с радостью повторила свой путь по участку маршрута, который проходит по прохладной воде.

— Это отличная зарядка для тела и духа. Обстановка способствует этому — вокруг лес, приятный аромат листвы и полное единение с природой. Могу сказать, что, пройдя всего лишь половину пути, я почувствовала приятную легкость в ногах, — отметила девушка.

Узнать подробнее о маршруте «Босоногая тропа» можно на сайте национального парка «Лосиный Остров» losinyiostrov.ru.

СПРАВКА

«Лосиный Остров» — уникальный парк, на территории которого воссозданы леса разных регионов России. Среди них леса Дальнего Востока, Сибири, Восточной Европы и Кавказа. Помимо основной экспозиции растений, в дендрарии можно проследить за всеми этапами лесовосстановления — от посадки саженцев до охраны леса от вредителей и пожаров.