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Грузоподъемная техника на складе и производстве: тали и лебедки

Полина Французова

Общество
Грузоподъемная техника на складе и производстве: тали и лебедки
Фото: Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»

Для выполнения трудоемких и тяжелых погрузочно-разгрузочных работ на складских комплексах и производственных предприятиях применяют различные средства механизации. К основным категориям грузоподъёмного оборудования относятся: ручные и электрические тали и лебедки.

Тали ручные

Главными элементами ручной тали являются корпус, подъемный механизм, крюковая подвеска. Подъемный механизм состоит из тяговой звездочки, редуктора (различают шестеренные, рычажные, червячные), полиспаста, тормозного устройства. Приводится механизм в действие натягиванием цепи (цепные тали) или движением рычага (рычажные тали). Служит для вертикального перемещения и подтягивания грузов. Цепные тали делят на червячные, которые дают высокую точность перемещения, и шестеренные. Последние более надежны, обладают большей грузоподъемностью и скоростью работы. Стационарные тали только поднимают и опускают груз; подвижные способны перемещаться в горизонтальной плоскости. Грузоподъемность ручных талей может достигать 9 тонн.

Тали электрические

Это грузоподъемное оборудование дополнительно имеет привод, используется самостоятельно или как элемент однобалочных мостовых, козловых, консольных кранов. Управление осуществлялся с дистанционного пульта управления, что повышает безопасность грузоподъемных работ.

В зависимости от производительности и грузоподъемности различают мини-тали и тельферы. Первые имеют грузоподъемность до 1,2 т и подходят для работы в режиме средней интенсивности. Тельферы поднимают грузы весом 10 и более тонн и подходят для высоконагруженных производств. Могут быть стационарными и передвижными.

Для выбора подходящей модели учитывают:

• максимальную массу перемещаемых грузов;

• необходимую высоту подъема;

• нужную скорость подъема (скорость передвижения для передвижных моделей);

• условия эксплуатации.

Лебедки ручные

Если таль — это подвесное устройство, то лебедка может быть закреплена в любом требуемом месте для подтягивания груза к определенной точке. Конструкции лебедок разнообразны. Самым простым вариантом является ручная (рычажная или барабанная) лебедка. Она состоит из приводного барабана и тягового элемента. Роль последнего может играть канат, цепь, лента или трос. В лебедках с ручным приводом барабан в движение приводит вращение рукояти или качательные движения рычага. Механизм обеспечивает движение груза с постоянной скоростью за счет равномерного наматывания канали или троса на барабан. Привод лебёдки имеет тормозную систему, предотвращающую непроизвольное движение груза в обратном направлении.

Электрические лебедки

Электрические лебедки служат для работы с более тяжелыми грузами (такими лебедками оснащаются, например, лифты) в интенсивном режиме. В них барабан приводится в движение электрическим двигателем. Электрические лебедки должны быть закреплены в горизонтальном положении при помощи анкеров. Они оснащаются выносным проводным пультом с двумя или тремя кнопками. Модели различаются грузоподъемностью, длиной каната.

Для разных задач разработаны разные типы лебедок:

• монтажные для подъема груза по вертикали (на строительной технике);

• тяговые для подтягивания груза в горизонтальном направлении (на автомобилях в качестве буксировочного устройства);

• монтажно-тяговые (универсальные, устанавливаются, например, на эвакуаторах).

Эксплуатация грузоподъемного оборудования требует не только понимания принципов работы, но и соблюдения техники безопасности. Нельзя перегружать механизмы, использовать повреждённые тросы. При работе с талями необходимо иметь навыки по строповке грузов.

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