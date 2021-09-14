«Вокруг меня нет конфликтов»: Анна Слю — о «своих» людях, мужских качествах и свободе выбора

Церемония открытия фестиваля «Кино хорошего человека» в Москве / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

На экраны вышла семейная комедия «Маленький воин»: это история о трудном подростке, который занимается сумо и мечтает поехать в Японию, чтобы увидеть своего отца. Мать главного героя в картине сыграла Анна Слю. Актриса рассказала «Вечерней Москве» об отношении к равенству полов, чтению книг и смелому подходу к воспитанию детей.

— Анна, по сюжету фильма ваш сын занимается сумо и хочет в Японию. Вы сами были там?

— Пока нет. Но я люблю путешествовать. Обожаю свежие эмоции и яркие впечатления. Я фанат всего нового. Поэтому, конечно, Япония в списке мест, которые я бы хотела посетить, стоит на одной из ведущих позиций.

— Где в нашей стране вы любите отдыхать как турист?

— Честно говоря, для меня не так важна местность, как компания. В принципе, с людьми, с которыми мне классно, комфортно и не возникает конфликтных ситуаций — а такие практически все вокруг меня, — мне приятно находиться где угодно. В России я пока не нашла своего «места силы». Может, потому что еще мало практиковала внутренний туризм.

— Все же, если говорить про ваши «места силы», что это?

— Мне очень нравится Таиланд. Я довольно много путешествовала по Азии. Но именно там есть несколько мест, в которых я точно знаю, что смогу получить максимальную перезагрузку. И там здорово проводить время с семьей, с детьми. Я хотела бы собрать своих и вывезти туда надолго.

Пресс-конференция, посвященная выходу в прокат российского фильма ужасов «Рассвет» / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

— У вас двое детей — Серафима и Тихон. Поделитесь какой-нибудь забавной историей?

— Недавно мы с детьми были в кафе. За соседним столиком сидели азиаты, которые общались между собой на родном языке. Мне же нужно было ненадолго отойти. И вот я возвращаюсь, а один ребенок другому говорит: «Как ты думаешь, на каком языке они разговаривают? Это что, английский?» И тот ему отвечает: «Нет, ты что! Это не английский! Это знаешь какой? Китайский!» Первый удивляется: «Китайский? Они что, говорят на языке китов?» Мне кажется, что это прекрасно! Этимология слов, которую выстраивают дети, так забавна.

— Они задают вам сложные вопросы? Как отвечаете?

— Иногда дети задают не то чтобы неловкие вопросы, но такие, на которые нужно ответить так, чтобы их не испугать и чтобы не навязать им свою установку. Ведь у нас, взрослых, есть свое мнение по любому поводу. А у детей еще нет своей позиции. Мне кажется, что ты как родитель максимально ответственен за то, чтобы ребенок сам мог сформировать свой взгляд на мир. Поэтому, когда дети спрашивают о чем-то радикальном, нужно как-то договориться с самой собой, чтобы твой ответ был максимально нейтральным. Чтобы у маленького человека была возможность сложить собственную картину мира. А ведь так и тянет насадить ребенку свое. Но я стараюсь сдерживать это.

— Для вас так важна свобода?

— Да. Я не из тех людей, которые считают, что свобода — самое опасное, что есть на земле. Безусловно, это большая ответственность. Но, мне кажется, что свобода выбора, свобода слова, свобода твоего организма и мозга — это как раз и формирует личность человека.

Церемония закрытия XXIX российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— В детстве на кого вы сами ориентировались? Например, на каких книжных героев вам хотелось походить?

— Буду с вами откровенна — я очень долго не читала, лет до 13. Вообще ни за что, ни за какие деньги никакая сила не способна была заставить меня это сделать. Мне родители читали вслух, потому что они очень хороши и добры. Поэтому с книжными героями у меня сложно.

— Некоторые впечатления детства запоминаются на всю жизнь. Для многих одно из мощных — фильмы «Ночной...» и «Дневной дозор», где вы играли. Почему они так удались?

— Когда мои дети стали смотреть их сами, показывать друзьям по второму, по третьему разу, я была просто потрясена тем, насколько крутым остается этот фильм, даже спустя столько времени. Я абсолютно уверена, что в этом заслуга Тимура Бекмамбетова. При работе над «Дозорами» я в очередной раз убедилась, насколько интересно работать с человеком, который очень заряжен и потому все вокруг себя напитывает этой атмосферой. Конечно, еще сыграло роль то, что был выбран очень талантливый литературный материал — произведение Сергея Лукьяненко.

— Вы читали эти книги?

— С 13 лет читать я стала много — нагнала упущенное. Но у меня совсем не складывается с фантастикой. Стругацкие, Лукьяненко — это не мое. Мне неинтересно. Но по рассказам людей, которые этим увлекаются, я понимаю, что Лукьяненко гений в этой области. Я люблю читать большие романы. Маркеса, например. Когда уж если начали, так и поехали.

— Есть для вас то, что сигнализирует — это «мой человек»?

— Нет, такого у меня нет. На самом деле я довольно плохо разбираюсь в людях. Но мне везет — у меня не складываются отношения с теми, кто потом бы меня подвел или разочаровал.

Премьера фильма «Марафон желаний» режиссера Дарьи Чаруши в Москве / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— Как вы относитесь к теме мужского и женского?

— Я не считаю себя радикальной феминисткой. Мне приятно, когда мне подают пальто, открывают передо мной дверь. Я считаю естественным, когда мальчик платит в кафе, а девушка легко может приготовить ужин и создать комфортные условия для мужчины. Здорово, чтобы мальчик был рыцарем, а девочка — принцессой. Мне нравится этот разнос. Мне кажется, что он добавляет жизни красок.

— Чего с вашим участием ждать в ближайшем будущем?

— Сейчас режиссер Иван Твердовский начал снимать свой первый сериал. У меня там есть микропоявление. А из готового на онлайн-платформе выходит сериал «Выжившие» режиссера Андрея Прошкина. У нас на этом проекте была просто невероятная команда. Очень рекомендую этот сериал к просмотру. Там через экран чувствуется, насколько классно было людям на площадке.

ДОСЬЕ

Актриса Анна Слю (Слюсарева) родилась 27 марта 1980 года в Москве. Окончила Щукинское театральное училище, курс Юрия Шлыкова. В фильмографии около сорока ролей, включая фильмы и сериалы: «FM и ребята», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Подбросы» «Конференция», «Очень женские истории» и многие другие работы.

Хотела стать певицей

В детстве Анна посещала музыкальную школу, правда, так ее и не окончила. Девочка училась играть на фортепиано и саксофоне. Также Анна занималась пением, владеет джазовым вокалом. Девушка планировала стать певицей, а не актрисой.

Прозвище — это прозвище

Слю — псевдоним актрисы. Ее настоящая фамилия — Слюсарева. Анна снимается под своей детской кличкой. Впервые под этим прозвищем она появилась в титрах мелодраматического сериала «Талисман любви».

Встреча с кумиром

Анна в детстве восхищалась Майклом Джексоном. А когда выросла, получила возможность пообщаться со своим героем. Она была переводчицей танцевальной группы Майкла и смогла поговорить с ним лично.

Награды «Кинотавра»

Анна получила награду в номинации «Лучшая женская роль» на фестивале «Кинотавр » за работу в фильме Ивана И. Твердовского «Подбросы». Также сыграла в его фильме «Конференция». Также награду получила и короткометражная лента «Сера» с Анной Слю.

Творческая семья

Родители Анны из творческой среды. Мать окончила факультет маркетинга ГИТИСа, отчим — артист, а родной отец — художник.

Жаворонок

Актриса старается строго придерживаться графика сна — с десяти вечера до четырех утра. Утренние часы женщина уделяет себе — смотрит кино, мониторит новое в сети и делает все то, чего хочется самой.

Два развода

Анна Слю дважды была замужем. Причем оба раза тесное общение с будущим супругом у девушки начиналось на съемочной площадке. Ее первый муж — актер Даниил Белых. От второго экс-супруга, артиста Владимира Смирнова, у Анны двое детей — Серафима и Тихон.

Самокатчица

Актриса призналась, что после переезда в центр столицы отказалась от автомобиля. Она любит ходить пешком и пользоваться самокатом. А при необходимости — общественным транспортом.