Москвичка Екатерина Марченко около редкого дерева, которое растет во дворе на улице Обручева / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Древнейший вид дерева, гинкго билоба, обнаружили во дворе на улице Обручева. Оно растет по большей части в горных районах Китая. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как экзотическое растение оказалось в Москве.

Изящные ветви, золотые листья веерообразной формы... На это необычное дерево, растущее в обычном московском дворе, обратил внимание местный житель Евгений Миронов. Он заинтересовался им и выяснил, что такие растения — класса гинкговых — родом из мезозойской эры.

Найти дерево на месте оказалось непросто: листва облетела. Будто осень замаскировала его таким образом, оставив лишь пару подсказок: два листочка, напоминающих по форме ракушки, и тонкие ветки, тянущиеся вверх. У подножия ствола лежит что-то похожее на оранжевые щепки. Это мульча. Она предотвращает высыхание прикорневого слоя. Видно, что за деревом ухаживают.

Рядом с газоном, где растет гинкго билоба, расположен супермаркет. Москвичка Екатерина Марченко говорит, что и не знала, мимо какого уникального растения проходит каждый день.

— Я люблю все необычное. Здорово, что здесь есть такое дерево. Теперь буду ждать, когда оно расцветет, — говорит Екатерина и сразу вбивает в поисковую строку браузера название дерева. — Даже лекарства делают из этого растения! Любопытно, откуда оно здесь взялось.

И правда. Кто посадил на улице Обручева гинкго билоба, точно неизвестно. Сначала, по словам Евгения Миронова, оно росло в другом месте, но потом сотрудники «Жилищника» его пересадили сюда.

Рассматриваю дерево. Меня окликает пожилая женщина.

— Вы знаете, что это такое? — спрашивает Татьяна Малаховская. — Это древнейшее дерево. В Москве практически нет таких реликтовых растений. Оно не для городской среды. Этому дереву уже 2,5 года.

По словам начальника отдела дендрологического обследования Управления дендрологии Мосприроды Юлии Батуровой, гинкго билоба росло еще во времена динозавров, а расцвет его пришелся на юрский период.

— Но сейчас оно редко встречается в диких условиях. И в основном растет в горных районах Китая. Можно встретить его и в ботанических садах в Москве, — говорит Юлия. — Пусть оно радует местных жителей. Дерево будет расти, но медленно из-за сложных условий. Есть опасность вымерзания. Но раз уж до такого возраста доросло, шансы на выживание велики.

ФАКТЫ

— У гинкго билоба есть пол. Мужские деревья имеют высокий тонкий ствол, а женские — толстое основание и пышную верхушку.

— Дерево может достигать 40 метров в высоту. Его листья специфической вееровидной формы.

— Экстракт гинкго билоба используют при лечении нарушений кровообращения и при снижении когнитивных способностей.

— Средняя продолжительность жизни дерева — более 1000 лет.