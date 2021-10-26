«Надо бить тревогу»: куда обращаться, если в доме сломан лифт

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Несмотря на контроль и обслуживание лифтов, они периодически падают. Иногда в результате аварии пассажиры получают травмы или даже погибают: например, в 2016 году из-за ЧП с лифтом в жилом комплексе «Алые паруса» погибла женщина. «Вечерняя Москва» вспомнила, какие еще случаи аварий лифтов происходили в Москве и области, разобралась, к кому обращаться, если лифт в доме требует ремонта, и какие проблемы в обслуживании лифтов сейчас существуют в России. Также эксперты объяснили, какие неисправности лифта могут говорить о необходимости срочного ремонта и что делать, если человек все-таки оказался в кабине во время падения.



Никаких шумов быть не должно

По словам технического эксперта Национального лифтового союза Алексея Заточкина, существует целый ряд проблем, которые требуют немедленной реакции от жильцов дома. Так, одна из них — неверные реакции лифта на нажатие кнопок. Кроме того, кабина должна останавливаться ровно напротив этажа, подчеркивает собеседник «ВМ».

— Например, должно насторожить, если при нажатии кнопки пятого этажа загорается десятый. Или кабина не приходит по вызову на заданный этаж. Также если лифт не доходит до нужного этажа или чуть его переезжает — это тоже проблема, которую нужно решать, — говорит эксперт.

Помимо этого, при движении лифта не должны возникать посторонние шумы, скрежет или запахи, отмечает Заточкин. Также нужно обязательно обращать внимание на целостность дверей, шахты и самой кабины — в норме двери открываются ровно и плавно, не должно быть никаких щелей и отверстий, подчеркивает специалист.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин также отмечает, что любые проблемы в работе лифта требуют оперативного решения. Их игнорирование часто становится причиной трагедии, предупреждает собеседник «ВМ».

— Нужно помнить, что лифт не ломается в один момент. Как только люди заметили нехорошие изменения в работе лифта (к примеру, плохо закрываются двери или лифт начинает движение при открытых дверях) — надо тут же бить тревогу и ни в коем случае не садиться в такой лифт, — говорит эксперт.

Поможет независимая экспертиза

При наличии неисправностей в лифтовом оборудовании жильцы дома должны сначала обратиться в управляющую компанию или представителю ТСЖ, считает Заточкин.

— При неисправностях лифта нужно обращаться к управляющей компании или председателю ТСЖ. Это те, кто непосредственно занимается содержанием общедомового имущества, инженерных сетей и оборудования, к которому относятся лифты, — рассказывает эксперт. — Но управляющая компания сама может злоупотреблять тем, что нанимает дешевую компанию по обслуживанию лифтов, экономя собранные с жильцов средства.

Крохин отмечает, что сами управляющие компании не имеют права обслуживать лифты, однако они заключают договоры со специализированными организациями, которые этим занимаются. При этом, если не удается собрать деньги с жителей дома, безопасность эксплуатации лифтов оказывается под угрозой, предупреждает эксперт.

Если управляющая компания не реагирует на претензии, нужно обращаться в жилищную инспекцию, советует Крохин. В этой организации нет специалистов по лифтам, однако она может подтвердить наличие нарушений.

— По правилам, если УК не отреагировала на сообщение о неисправностях, которые нарушают цепь безопасности, то люди должны обращаться в жилищную инспекцию. Жилинспекция не имеет технических подразделений, но она может хотя бы зафиксировать качество работы лифта: ездит или не ездит, закрываются двери или не закрываются, — отмечает эксперт.

Заточкин подчеркивает: если при эксплуатации лифтов есть угроза жизни и здоровью граждан, необходимо жаловаться в прокуратуру. В результате прокуратура может инициировать внеплановую проверку с привлечением Ростехнадзора.

Крохин обращает внимание на то, что, если проблему не получилось решить при помощи жилищной инспекции, стоит провести независимую экспертизу. По мнению собеседника «ВМ», вызвать специалистов лучше до обращения в прокуратуру.

— По-хорошему, нужно приглашать независимые специализированные экспертные организации, которые производят техническое освидетельствование. Это третий этап, когда обращение к чиновникам или УК не приводит ни к какому результату. Это платная услуга, людям для защиты своих прав придется заплатить и обязать УК провести техническое освидетельствование. Сама по себе прокуратура, если не было инцидента, вреда здоровью и имуществу, просто пришлет отписку, — рассказывает эксперт.

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты согласились, что жильцам не стоит обращаться с претензиями к производителю лифта. По словам Заточкина, после гарантийного срока завод не несет ответственности за работу лифтового оборудования.

— Производитель изготовил лифт, он отвечает за его состояние, пока лифт не отдадут в монтаж. Конечно, есть гарантийные обязательства, но по истечении гарантийного срока уже трудно понять, с чем связаны проблемы — либо это ошибки монтажа, либо огрехи эксплуатационного режима, либо заводские недочеты, — рассказывает специалист.

Согнуть ноги и стиснуть зубы

По словам Заточкина, падающий лифт обычно «подхватывают» специальные устройства безопасности. Они немедленно срабатывают, если кабина разгоняется до слишком высокой скорости, объясняет специалист.

— Чтобы лифт упал, нужно чтобы оборвались все тяговые канаты, а их как минимум три. При небольшой слабине одного из них срабатывает устройство безопасности, которое отключает лифт до прихода квалифицированного персонала. То же самое происходит при обрыве, но это экстремальная ситуация. Однако, даже если это произойдет, есть система уловителей, которая при превышении скорости выше номинальной удержит кабину, — говорит собеседник «ВМ».

Крохин также подчеркивает, что уловители помогают остановить кабину до удара об землю. Эта система достаточно надежна и может не сработать только в случае, если состояние лифта крайне плохое, рассказывает эксперт.

Специалисты отмечают, что в случае падения лифта важно принять правильную позу. Так, Заточкин подчеркивает, что колени в этой ситуации обязательно должны быть согнуты, а зубы — стиснуты. Вещи при этом нужно положить на пол.

— Если есть ощущение, что кабина начала ускоряться либо вниз, либо вверх, нужно принять устойчивую позу, стоя на ногах, все сумки положить на пол. Принять позу сноубордиста: ноги чуть-чуть согнуть в коленях, зубы — стиснуть, чтобы не произошел перелом, — советует эксперт.

Крохин обращает внимание на то, что при аварии лифта ни в коем случае нельзя впадать в панику. Он также подчеркивает, что при падении лифта нужно согнуть ноги, чтобы не повредить позвоночник.

Заточкин заключает: при любой поломке не стоит пытаться самостоятельно покинуть кабину лифта. Необходимо дождаться приезда специалистов, иначе человек рискует получить сильную травму или даже погибнуть.

— Пока вы в лифте — вы в безопасности. Нужно вызвать помощь извне, позвонив диспетчеру. Если эта связь не работает, то громкими криками и стуками попросить кого-нибудь вызвать специализированную бригаду. Более 70–80 процентов случаев гибели и серьезных травм в лифтах происходит тогда, когда люди пытаются самостоятельно выбраться из кабины. Они либо ломают двери и попадают в шахту, либо выпрыгивают и тоже падают в шахту. Кроме того, при попытке выбраться кабина может прийти в движение, — отмечает эксперт.

Количество аварий может вырасти

Заточкин отмечает, что в России сейчас нет четкого контроля за состоянием лифтового оборудования. При этом он подчеркивает, что еще несколько лет назад ситуация была хуже.

— К сожалению, у нас сейчас такая ситуация в стране, что контроль за лифтами в период эксплуатации со стороны надзорных органов практически не осуществляется. До 2010 года был Ростехнадзор, действовали их правила. А с 2010 по 2017 год лифты эксплуатировались, по сути, без правил: не было никаких предписаний, как они должны работать и кем обслуживаться. Новые правила вступили в силу в июне 2017 года, но контроль за их соблюдением не определен до сих пор, — рассказывает специалист.

Крохин подчеркивает, что по закону лифты должны проходить освидетельствование каждый год, в противном случае жилищная инспекция не сможет принять дом в эксплуатацию. Однако часто эти документы подделываются: в них указано, что лифты в порядке, а на самом деле — нет, отмечает собеседник «ВМ».

Количество аварий будет только расти из-за увеличения количества импортных лифтов в новых домах, считает эксперт. Он обращает внимание на то, что зарубежное лифтовое оборудование нередко обслуживается недостаточно хорошо.

— В многоэтажных новостройках устанавливается некачественное лифтовое оборудование и производится некачественное обслуживание. Сейчас половина функций лифта — электроника, и если она импортная, то ее тяжело налаживать и настраивать: запчасти дорогие, валютный курс неустойчивый. Так что во всех жилых домах, кроме крупных бизнес-центров, состояние импортного оборудования плачевное, — рассказывает эксперт.

По словам Крохина, в крупных лифтовых компаниях нагрузка на одного механика составляет от 60 до 80 лифтов. Специалисты не успевают проводить нормальное обслуживание, а из-за сокращения персонала надежность обслуживания снижается еще больше, отмечает собеседник «ВМ».

Кроме того, некоторые организации намеренно вмешиваются в работу лифта, чтобы избежать частых перебоев в его работе, говорит Крохин. Он отмечает, что жильцы домов могут быть недовольны ложными срабатываниями датчиков безопасности, поэтому их иногда просто отключают.

— Проблема наших лифтов заключается в том, что они имеют много датчиков безопасности. Скачок напряжения — и он уходит в пожарный режим, едет вниз и не работает. Чтобы его запустить, нужно несколько часов. Люди из-за этого крайне недовольны, а УК требует, чтобы его быстрее запустили. Чтобы этого не происходило, эксплуатирующая организация может просто отключить датчики, — рассказывает эксперт.

Падают в жилых домах и не только

В последний раз авария с лифтом в Москве произошла 22 октября. Тогда в жилом доме на улице Покрышкина сорвалась кабина, в которой находилось 10 человек. В результате происшествия никто не пострадал: сработала система безопасности, которая остановила лифт.

Сбои в работе лифтов периодически происходят не только в столице. Так, в сентябре в Красногорске лифт резко поехал вверх, из-за чего пассажирка, которая в этот момент находилась в кабине, получила травмы. Незадолго до этого в Подмосковье произошел аналогичный случай: тогда сломавшийся лифт пролетел пять этажей, внутри находилась женщина с четырехмесячным ребенком.

Поломки лифтов бывают не только в жилых домах. Например, летом на территории складского комплекса в Реутове из-за падения грузового лифта пострадали три человека. Осенью прошлого года широкое обсуждение в соцсетях получил инцидент с лифтом в Московском финансово-юридическом университете МФЮА. Тогда несколько человек получили травмы, также студенты повредили кабину лифта при попытке выбраться.

Иногда в результате аварий лифтов гибнут люди. В 2016 году произошел резонанс случай, когда в жилом комплексе «Алые паруса» из-за падения лифта погибла Ирина Володина — дочь телеведущего Евгения Кочергина. По данным следствия, к трагедии привело неправильное обслуживание лифта: кабина требовала серьезного ремонта, тогда как обслуживающая компания ограничивалась незначительным вмешательством.