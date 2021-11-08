«Реформы Боякова были слишком буйными»: какое будущее ждет МХАТ им. Горького

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Владимир Кехман, назначенный на должность генерального директора МХАТ им. Горького, объявил о кадровых изменениях в штате театра. Также стало известно об отмене резонансного спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. «Вечерняя Москва» пообщалась с театральными критиками и постаралась выяснить, почему МХАТ часто попадает в поле зрения СМИ, какие перемены ждут театр после ухода художественного руководителя Эдуарда Боякова.

Консерватизм и новаторство

Приход на должность художественного руководителя Эдуарда Боякова в 2018 году значительно изменил положение дел в театре, считает театральный критик Капитолина Кокшенева.

— Для меня лично важны не скандалы, а наличие серьезной и оправданной театральной стратегии. Бояков, пришедший в МХАТ имени Горького, объявил о грандиозной реформе. У театра была трудная история, особенно ближайшая, возникшая в результате раздела. Конечно, всякий большой театр с большой историей нуждается в обновлении, но, видимо, кто-то не захотел ждать, когда эти обновления проведет сама Татьяна Васильевна Доронина, расширив прежде всего режиссерскую группу театра. Но Бояков изначально по типу своему был ее оппонентом, потому как он человек проектного мышления. А МХАТ — театр академический, репертуарный, и он попросту оказался не под силу Эдуарду Боякову, который взял поначалу на себя все — директорство, публичное говорение от имени всего театра и даже режиссуру (не имея образования), — рассказывает собеседница «ВМ».

По словам критика, реформы Боякова были слишком «буйными». Пафосно говоря о традициях и «православном театре», он сам никогда «не присутствовал прежде на культурном поле традиционного театра», который он взялся обновлять, считает Кокшенева.

Редактор журнала «Вопросы театра» Марина Тимашева подчеркивает, что до прихода Эдуарда Боякова МХАТ часто критиковали за художественный и идеологический «консерватизм».

— В то время как все остальные театры агитировали за актуальный репертуар и «новые формы» (которые были заимствованы из Европы пятидесятилетней давности), Татьяна Васильевна Доронина настаивала на своем отношении к театру: на рисованных декорациях, подробном разборе театрального текста, классической — по преимуществу — драматургии. Особо измывались над тем, что в ее театре все еще есть занавес, который после каждой картины открывается и закрывается. Это, мол, просто какая-то старина, архаика, едва ли не знак тоталитарного мышления, — рассказывает Тимашева.

Появление в театре Боякова стало причиной новых скандалов. По словам Тимашевой, Бояков постоянно говорил, что смог о чем-то договориться с Дорониной, в то время как Доронина опровергала эти слова. При этом сторонники Дорониной считали Боякова самозванцем, а артистов, которые выражали несогласие с художественной политикой нового художественного руководителя, увольняли или теснили в правах, отмечает собеседница «ВМ».

Интерес к делам театра резко вырос благодаря этим конфликтам: публика обсуждала заявления и обращения Татьяны Дорониной, в том числе к Владимиру Путину. Театр при Боякове выпускал одну премьеру за другой, вызывая противоречивые чувства у театральной общественности. Привлекали внимание и новые артисты: Ирина Линдт, Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и др.

Появление в театре Бузовой тоже всколыхнуло интерес общественности, замечает Тимашева.

— Разразился ужасный скандал. Лично я думаю, что средства массовой информации просто сами пиарились на ее фамилии. Что касается зрителей, то одни возмущались, что на «священные подмостки» привели неизвестно кого, другие считали это совершенно нормальным. Сама Бузова подбрасывала в топку средств массовой информации дров, — рассказывает эксперт.

По мнению Кокшеневой, уход Боякова из театра — логичный исход событий. Критик связывает это с постоянными скандалами, которые провоцировал художественный руководитель.

— Традиционная аудитория, которая ходила в этот театр смотреть классические доронинские постановки, как раз не нуждалась в «хайпе». А Бояков ориентировался на ту аудиторию, которая привыкла к скандалам. Видимо, он считал скандалы двигателем продаж, поэтому, я думаю, что это была сознательная «стратегия скандала». То «оживление», которое принес в театр Бояков, носило тоже специфический характер — 13 «открытых сцен» работали, но на какой результат? Какая-то фантастическая эклектика, микс разных идей привел к тому, что все лопнуло, — рассказывает критик.

По мнению Кокшеневой, любой современный театр регулярно нуждается в обновлении. Однако все изменения должны оставлять место спектаклям, которые принято называть классическими, подчеркивает критик.

Что будет при Кехмане

Капитолина Кокшенева отмечает: Владимир Кехман, назначенный на должность генерального директора, должен будет решить много проблем, которые накопились в театре за три бояковских сезона. В частности, его заявления о сокращении штата также могут быть связаны с тем, что огромное количество сотрудников в театре действительно не выполняет важных функций.

— Его задача — потушить пожар, потому что при всей фееричности заявлений Боякова о необыкновенных успехах и особенной творческой атмосфере внутри, конечно, тлел непогашенный огонь. Если в театре, извините, огромный штат людей с новым функционалом, причем количественно существенно превышающий творческий состав, то логично ставить вопрос: «А что вы тут, голубчики, делаете?» — говорит критик.

Тимашева отмечает, что Кехман, скорее всего, не будет увольнять артистов: в этом случае возможны судебные разбирательства. Сами артисты тоже, скорее всего, не будут инициировать скандалы, опасаясь увольнения. Однако сотрудников, которые не находятся в штате, а работают по срочным контрактам, убрать гораздо проще, считает эксперт.

Тимашева подчеркивает, что Кехман должен справиться с возложенными на него обязанностями.

— Кехмана назначили на должность генерального директора, но я не понимаю, чего от него хотят. Если его назначили как кризисного менеджера — это один вариант. Если его назначили на должность человека, которому дадут деньги, например, на ремонт — второй вариант. Наверное, он с этим тоже справится — отчего бы креативному менеджеру не справиться с такой задачей? — считает собеседница «ВМ».

Кокшенева замечает, что Кехман уже руководит двумя крупными театральными коллективами оперных театров. Этот опыт позволит ему справиться с задачами генерального директора, однако о чем-то более конкретном стоит говорить тогда, когда будет понятна творческая повестка жизни театра.

После прихода Кехмана театр может серьезно пересмотреть политику в отношении спектаклей, считает Тимашева.

— Какие угодно перемены возможны. Могут быть сняты спектакли: как я понимаю, уже отменен «Чудесный грузин» с участием Бузовой, возможно, Кехман снимет еще какие-то спектакли, поставленные там самим Бояковым или другими режиссерами. Может, он просто вернет весь прежний репертуар. Не берусь судить об этом, пока это все гадание на кофейной гуще, — заключает собеседница «ВМ».

Бузова во МХАТе

Премьера спектакля «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняет Ольга Бузова, состоялась 11 июня 2021 года. Участие певицы в спектакле вызвало большой резонанс в СМИ. А многие профессиональные актеры негативно отреагировали на ее появление в ведущем театре страны.

Новый показ был запланирован на 2 ноября, однако постановка была отменена. Новый гендиректор театра Владимир Кехман рассказал журналистам, что отправил певице СМС с просьбой не обижаться на отмену.

По словам гендиректора, он не успел изучить весь нынешний репертуар театра, но уже ознакомился с ситуацией спектакля «Чудесный грузин», в котором была задействована певица. Кехман заявил, что за два дня до спектакля было продано 225 билетов на сумму 445 тысяч рублей (всего в зрительном зале МХАТ имени Горького 1300 мест — прим. «ВМ»).

Кехман также выразил надежду на то, что во МХАТе получится создать уникальный репертуар, который будет отражать самое лучшее из того, что было сделано в театре в прошлые годы, а также его новшества.

При этом сама Ольга Бузова заявила, что ей не выплатили ни гонорар, ни неустойку за отмену спектакля. Певица уверяет, что ей не заплатили 446 тысяч рублей. Эту сумму она намерена взыскать с театра при помощи адвоката.

Чуть раньше на своей странице в Instagram знаменитость написала пост, в котором заявила, что Кехман дал задание убрать спектакль, а вину переложить на артистку: якобы из-за нее билеты плохо продаются.

Театр без попечителей

В понедельник, 8 ноября, стало известно, что Совет попечителей МХАТ имени М. Горького прекратил свое сотрудничество с театром после ухода бывшего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Об этом сообщил председатель совета, коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин.

По его словам, отношения совета попечителей с театром строились на творческой политике, проводимой бывшим худруком театра. Кудряшкин отметил, что совет попечителей убежден, что призвание российского театра — поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа.

— На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация г-на Кехмана заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества, — подвел итоги Кудряшкин.

Совет попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе фонда «Институт культурной политики».

Эдуарда Боякова ранее исключили из списка «великих руководителей театра». Его имя больше нельзя увидеть на стенде возле МХАТ имени Горького. Последним продолжателем театрального мастерства великих предшественников там по-прежнему указана бывший художественный руководитель театра Татьяна Доронина.