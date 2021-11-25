«Эксперимент по сокращению»: откажется ли Москва от труда мигрантов

Фото: Анна Малакмадзе, Вечерняя Москва

Власти Москвы давно работают над постепенным вытеснением и замещением мигрантов на ключевых проектах столицы. Сегодня на крупных коммунальных предприятиях иностранцев практически нет, но они еще остались на уровне государственных бюджетных учреждений (ГБУ). «Вечерняя Москва» разбиралась, какие плюсы и минусы есть для города при отказе от работников из стран ближнего зарубежья.

Как сегодня

В четверг, 25 ноября, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУ, где много «дворницкого» труда, чернового и низкооплачиваемого.

Также он добавил, что показатели производительности труда в строительстве Москвы ниже, чем в США, Европе и Турции. По словам Собянина, с увеличением производительности, механизации труда, а также с применением новых технологий понадобится меньше ручного труда.

— А если меньше ручного труда, то и меньше рабочей силы, и, соответственно, мигрантов. Больше квалифицированного труда, высокопроизводительного. Когда повышается зарплата, тогда и москвичи с удовольствием на такую работу придут. Что, собственно, и происходит, — сказал мэр.

Еще в начале месяца глава города поручил уменьшить количество строителей-мигрантов на объектах реновации жилищного фонда. Собянин отметил, что для реализации поручения необходимо привлечь специалистов из разных регионов России, повысить заработную плату и создать комфортные условия труда.

Вскоре стало известно, что количество работающих мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем в два раза. По словам главы города, российские специалисты — москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, — постоянно работают в этих отраслях и имеют совершенно иной уровень квалификации.

Плюсы труда мигрантов

Как рассказал в беседе с «ВМ» эксперт по трудовой миграции Дмитрий Исповедников, плюсом трудовых мигрантов можно назвать стоимость их работы. А еще один положительный момент в том, что труд мигрантов задействован в тех сферах, где его нельзя заменить какой-либо техникой или для этого не созданы подходящие условия. Поэтому на такие позиции, где россияне работать не хотят, нанимаются иностранцы.

— Этот вектор по замещению труда мигрантов обусловлен несколькими моментами. Еще до пандемии сложилась ситуация, когда в мегаполисах на таких позициях иностранных граждан становилось меньше. Так же, как и россияне, они поняли, что в Москве можно трудоустроиться на более легких вакансиях. Например, в сфере услуг зарабатывать больше, а трудиться меньше, легче. Поэтому со строек и из сферы ЖКХ они постепенно уходили. Во-вторых, Москва — передовой по инновациям регион России. Проводить такой эксперимент по сокращению трудовых мигрантов логичнее здесь, для этого есть условия, — сказал эксперт.

Минусы

Исповедников минусом в сокращении числа работников из стран ближнего зарубежья назвал переходный период для строительных компаний, которым, вероятно, будет непросто однозначно отказаться от большинства иностранных рабочих.

— Конечно, внедрение новых технологий будет создавать ряд неудобств для отрасли. Но вместе с тем я считаю, что минусов гораздо меньше, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских высказала мнение, что столица пока не отказывается от труда мигрантов: «конкретного ничего не происходит, пока риторические заявления в противовес тому, что мы слышим о дефиците рабочих рук в системе строительства и ЖКХ в Москве».

— Насколько это реально, мне тяжело судить, должны быть экономические обоснования такой политики и юридическое сопровождение. Экономически привлекать граждан России для работодателей может быть менее выгодным, чем мигрантов. За счет патентов только за 10 месяцев Москва получила 16 миллиардов рублей. Если вместо мигрантов придут работники с гражданством России, естественно, значительная часть этих денег в бюджет не поступит, — сказала эксперт.

Кроме того, модернизация строительной отрасли, уменьшение ручного труда, потребует нескольких лет, пусть и является положительным вектором. Также это потребует больших вложений.

— А бюджет Москвы и так с дефицитом формируется. Поэтому, в общем, я не знаю, как эти идеи будут реализоваться. Я считаю, что это не совсем правильно, потому что ничего плохого в трудовой миграции нет. То, что нам рассказывают, что все мигранты — преступники, — это не правда, — добавила Чудиновских.

Для прибывающих в Россию на срок более 90 дней мигрантов, возможно, будет необходимо предоставить справку об отсутствии ВИЧ или наркозависимости. Изменения вступят в силу 29 декабря, если будет одобрен проект приказа МВД РФ.

Документ обязывает иностранцев или лиц без гражданства по случаю прибытия в РФ на срок более 90 дней сдавать в территориальный орган МВД справку об отсутствии проблем со здоровьем. Срок подачи таких справок — 30 дней с момента истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медосвидетельствования.

1 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для всех въезжающих трудовых мигрантов. По его словам, такие меры позволят ужесточить контроль за процессами миграции, а также пресечь проникновение криминала на российский рынок. Кроме того, нововведения дадут правоохранителям возможность более успешно раскрывать преступления.