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Педагоги России и стран мира обменялись опытом создания личного бренда учителя

Марьяна Шевцова

Общество
Педагоги России и стран мира обменялись опытом создания личного бренда учителя
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве прошел «День молодого педагога». Он был посвящен теме имиджа профессии и личного бренда молодого педагога. В режиме онлайн ее обсудили более 700 учителей из разных регионов России и стран мира.

На мероприятии выступили председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Марина Иванова и начальник Управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью столичного департамента образования и науки Екатерина Паршина. Также участники посетили тематические мастер-классы, организованные молодыми педагогами Москвы и Кировска. На них можно было узнать, например, как правильно выстроить свой речевой имидж или сетевой этикет. После педагогам предстояло выполнить интерактивное задание. Самые активные участники получили сертификаты.

«День молодого педагога» — проект Ассоциации молодых педагогов, который реализуется при поддержке Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования. В нем принимают участие педагоги из 32 регионов России, а также из Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Белоруссии, Казахстана, Кипра. В этом году «День молодого педагога» прошел во второй раз. Следующий такой день будет посвящен теме реализации проектов и тому, как правильно от идеи приступить к созданию продукта.

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