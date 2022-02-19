Разговор ценой в два миллиона: аферисты изобретают все новые способы обмана москвичей

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Сколько бы ни призывали правоохранители жителей столицы быть бдительнее, полицейские сводки по-прежнему пестрят сообщениями о случаях мошенничества. «Вечерняя Москва» узнала про самые новые и наиболее распространенные способы обмана москвичей.

Звонок на мобильный телефон от голосового робота — повод быстрее положить трубку. О новом способе мошенничества «Вечерке» рассказали в столичном ГУ МВД России.

Так, 32-летней москвичке в январе позвонили с неизвестного номера. Разговор по телефону обошелся ей в 2,1 миллиона рублей. Девушка подняла трубку и услышала голосов ого помощника банка. Робот-собеседник сообщил, что в мобильном приложении банка сменили ее данные.

Затем девушку якобы переключили на оператора. Тот рассказал москвичке, что на ее имя взят кредит. И объяснил: чтобы его погасить, нужно переоформить заем на наличные. А затем положить деньги на указанные счета. Москвичка поняла, что ее обманули, уже после того, как рассталась с двумя миллионами рублей. Тогда она и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители ищут подозреваемых.

Не хуже маркетологов

— Схемы телефонного мошенничества модернизируются. Преступники изобретают новые варианты, что сказать людям, которым они звонят, — объяснил независимый эксперт по социальной инженерии и кибербезопасности Юрий Другач. — Почему люди ведутся на новые способы? Потому что в их основе лежит проверенная схема воздействия на аудиторию. Стать жертвой мошенника может даже тот, кто уверен, что с ним этого никогда не случится. Во-первых, мошенники играют на страхе. Они пугают человека, что с его деньгами что-то случилось. И тут же говорят, что проблему можно решить. Вот перепуганный человек и хватается за любую возможность.

По прогнозам эксперта, способы обмана будут модернизироваться и дальше. По его словам, мошенники работают так же, как профессиональные маркетологи: обнаружив свою целевую аудиторию, корректируют под нее уже проверенные схемы. Да и общаются с жертвами они всегда одинаково, словно по скриптам, которые составляют для менеджеров-продажников.

Внезапный кредит

Впрочем, не всегда мошенники просят проводить операции с деньгами «в лоб». В январе 2022 года появились другие способы. Так, злоумышленники, позвонив по телефону, представляются сотрудниками сайта госуслуг и предлагают активировать QR-код.

Казалось бы: где кровно заработанные деньги и где аккаунт, который обычно используют лишь для записи в поликлинику. Оказывается, связь есть. Для активации и привязки QR-кода аферисты предлагают продиктовать код из СМС. Эти цифры они используют для входа в аккаунт сайта госуслуг, где получают доступ к паспортным данным и другой личной информации жертвы.

— Утечка паспортных данных опасна. По ней мошенники могут взять кредит, — рассказала адвокат по уголовным делам Екатерина Кочина. — В крупных банках более серьезная система безопасности, поэтому мошенники идут в небольшие организации, в которых выдают микрозаймы. Или оформляют микрозаем в интернете, в режиме онлайн. При этом человек может долгое время не подозревать, что «занял» денег, пока однажды не обратится в банк за кредитом, тогда-то он и узнает о задолженности.

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И «классика» все еще в ходу

Однако не всегда аферистам нужно выдумывать новые способы отъема денег у граждан, ведь и старые, сколько бы ни предупреждали полицейские, до сих пор работают. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, с начала 2022 года самыми распространенными случаями мошенничества остаются классические звонки от банков и полицейских.

— Большая часть преступлений, которая подпадает под категорию «дистанционные мошенничества», совершается в отношении пожилых людей и других социально незащищенных групп. Чаще всего такие мошенничества осуществляются посредством телефонного звонка от имени сотрудников российских банков или силового блока, — рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В МВД также напоминают, что банковские работники никогда не звонят первые своим клиентам, если те не оставляли где-то заявку на обратный звонок. А сотрудники полиции не просят помощи граждан в проведении спецопераций. Не звонят по телефону и настоящие врачи, чтобы сообщить о смертельной болезни и предложить срочно купить дорогостоящее лекарство. Так действуют лишь мошенники.

В случае звонков от лица родственников, которые попали в беду, напоминают полицейские, следует сразу бросать трубку и перезванивать близким, у которых якобы что-то случилось.

А если вы все же стали жертвой мошенника, следует немедленно обратиться в полицию по номеру 102 с мобильного телефона.

Проверяй, прежде чем кому-нибудь помочь

В ГУ МВД по Москве рассказали, с чем обращались в полицию в этом году москвичи, столкнувшиеся с мошенничеством.

— Сотрудниками полиции СЗАО задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки. Молодой человек звонил 80-летней москвичке и убеждал воспользоваться его юридической помощью, уверяя, что он поможет вернуть потерянные ранее деньги. За услугу он просил 115 тысяч рублей. Женщина предложила только имеющиеся 57 тысяч рублей, договорилась о встрече и вызвала полицию. Преступника задержали на месте.

— 46-летняя москвичка в интернете познакомилась с мужчиной. Общение продолжилось в одном из мессенджеров. Новый знакомый постоянно просил перевести деньги «в долг», а после перестал выходить на связь. Ущерб составил 879 тысяч рублей.

— В январе 2022 года 82-летней москвичке на стационарный телефон позвонила девушка, которая назвалась ее дочерью. Она сообщила, что стала виновницей ДТП и ей срочно необходимы деньги для оплаты лечения пострадавшему водителю. Далее она передала трубку лжеследователю, который сказал, что нужно снять деньги со счета и передать их через курьера. Женщина выполнила указания и отдала аферистам 500 тысяч рублей.