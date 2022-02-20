Клиент всегда прав: частный сыщик Эрнест Асланян о жизни, похожей на настоящий детектив

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мы продолжаем нашу рубрику «Простые вопросы», в которой спрашиваем профессионалов о том, чего точно не знаем сами. Можно ли развить нюх как у собаки и глаз как у орла? Какие есть способы быстро найти прыщик на теле у слона? И сколько стоит разоблачение неверного мужа? Что сыщикам дозволено, а что — нет? Ответы на все эти вопросы знает один из самых известных частных детективов в нашей стране.

Частный детектив Эрнест Асланян не похож на Шерлока Холмса. Тот, как известно, был минималистом: убежденный холостяк, довольствовавшийся комнатой на Бейкер-стрит, «куском хлеба да чистым воротничком». Эрнест же — любитель дизайнерских рубашек и аксессуаров, женатый на чемпионке мира по народным танцам. Он принимает дорогих во всех смыслах слова клиентов в «Сити», встречая каждого улыбкой человека, твердо уверенного, что все идет по его плану. Впрочем, для начинающих сыщиков именно Асланян, а не Холмс, — образец для подражания и символ современного частного детектива.

Эрнест, расскажите, каким было ваше первое дело?

— Это было в 2009 году. Мы с моим бывшим начальником только-только уволились из уголовного розыска и открыли детективное агентство. К нам обратилась очень обеспеченная дама из Тюмени по имени Антонина Прокопьевна. У нее дочка убежала из дома. Когда это случилось, женщина появлялась с просьбой найти дочь в разных программах вроде «Жди меня». И после одного из выпусков ей позвонили люди, сообщившие, что видели ее дочь в Москве. Она оказывала интимные услуги в обмен на сигареты. Антонина Прокопьевна подумала, что звонившие не вполне адекватны. Но после второго выпуска ей позвонили уже другие люди, рассказавшие то же самое, только с уточнением, что видели пропавшую на нудистском пляже в Серебряном Бору. Тогда Антонина Прокопьевна обратилась к нам.

Честно говоря, довольно трудно было искать девушку на нудистском пляже среди трех сотен обнаженных тел, имея в качестве ориентировки только шрам от аппендицита и татуировку на пятке. Особенно когда ты не нудист… Но что поделать, это все-таки первое задание. В общем, через три дня мы ее нашли, позвонили 02, так как она была в розыске, и передали матушке. Проходит несколько дней, и мама вновь звонит нам. Говорит, что дочка опять убежала, и снова попросила найти ее. Мы отказались. Понятно, что дочка не хочет жить в роскоши среди золотых унитазов, ей больше нравится кочевой образ жизни. Самое забавное, что недавно Антонина Прокопьевна опять объявилась и рассказала, что дочка в очередной раз сбежала, но уже с внучкой.

— Нападали ли на вас когда-нибудь подозреваемые или клиенты?

— Всякое бывало. Сейчас, к примеру, мы занимаемся спорами юридических структур. Бывает так, что два партнера между собой делят рынок. И один партнер совершает подлог и что-то скрывает, манипулируя своими связями в прокуратуре или органах внутренних дел. А второй привлекает меня или мое агентство, чтобы разобраться. Мы выявляем круг общения партнера клиента, выясняем, помогают ли ему чиновники и госслужащие.

Против госслужащих, кстати говоря, мы не имеем права собирать информацию, поэтому как только мы выявляем связи, то останавливаемся и уведомляем клиента, что его партнер дружит с таким-то, а дальше за дело берутся ФСБ или другие структуры. Соответственно, как только люди с другой стороны видят, что мы защищаем права своего клиента, то начинаются угрозы. Поэтому клиенты оплачивают мне охрану. Провокации, конечно, были. Нападения тоже, но поскольку никто заранее не предупреждает о них, то доказательств, что они заказные, — нет.

Машину как-то ударили, в ресторане спровоцировали — начали орать, беспорядки устраивать. Но если ты ведешь себя спокойно, то все, как правило, прекращается быстро. Охрана опять же помогает. Ведь охранники для чего нужны? Не для того, чтобы своим плечом закрыть, как в фильме «Телохранитель»: под пулю никто из них лезть не будет — не такие им деньги платят. Охрана нужна для того, чтобы не было массовых драк, нападений, хулиганства, и не более.

— Правда ли, что все, что могут детективы в нашей стране, — это проследить за человеком с момента его выхода из одного здания до момента входа в другое?

— К сожалению, да. Законотворцы вывели такие законодательные акты, что частный сыщик превратился в статиста тех или иных мероприятий. Если на моих глазах совершается преступление, то максимум, что я могу сделать — крикнуть: «Эй, преступник, остановись!» Еще могу осуществить гражданское задержание, на которое имеет право любой гражданин РФ, и не более. У частного сыска в России руки связаны.

Мы дергаемся в конвульсиях, пытаясь обходить некоторые правовые акты с помощью других правовых актов. Ибо самые главные документы у нас — это законы РФ и Конституция. Закон о частной детективной деятельности надо развивать. Нужно частным детективам дать права намного шире и усилить надзор за ними. А еще я сторонник того, что частным сыском должны заниматься бывшие сотрудники уголовного розыска, имеющие опыт оперативно-разыскных мероприятий. Потому что в сыске мы не имеем права на оперативно-разыскные мероприятия.

Но зная закон, можно спокойно оперировать той или иной информацией. Нередко бывает, что человек никогда не работал в розыске, всю жизнь был юристом по гражданскому праву, а ему предлагают стать детективом вроде нового Шерлока. Он, насмотревшись фильмов, детективными методами выясняет, что мясо съела черная кошка, а не рыжая, даже не обратив внимание на то, что мяса-то там и не было. Обращаясь к таким детективам, нужно сначала узнать, кем они работали, где, почитать отзывы, а уже потом поручать им дела.

— Ревнивый муж — лучший клиент?

— Лучший клиент — ревнивая жена! Потому что ревнивая жена всю информацию уже добыла, влезла в личную жизнь (на что не имеет права частный детектив), посмотрела все переписки, знает, где живет любовница, чем занимаются дети любовницы, знает классную руководительницу детей любовницы и водителя, который возит их в школу. Она знает все!

Когда я уточняю, что же требуется от меня, она отвечает: «Просто скажите, права я или нет?» Там, где прошла ревнивая жена, ни одному детективу делать нечего! Правда, недавно верховный суд вынес резолюцию о том, что частным детективам запрещено следить за женами, мужьями и любовниками. Сами они могут это делать, а детектив не имеет права. Поэтому с ревнивыми женами и мужьями мы пока не работаем. Хотя иногда ко мне обращаются по долгам.

Есть же брачные аферисты, которые сначала женят на себе девочек, грабят их, а потом говорят: «Ну а что — мы же были мужем и женой». Вот тогда мы занимаемся поиском мошенников. А выявляя факт мошенничества, я уже вместе с клиентом обращаюсь в органы внутренних дел для написания заявления по факту мошенничества.

— Для сотрудников полиции сыщик конкурент или коллега?

— Для меня сотрудник полиции — коллега, потому что я там работал. А для некоторых новых сотрудников, которые сейчас называются полицией, — даже не знаю. Я не понимаю, чему иных сейчас учат в академии МВД. У некоторых нет таких понятий, как «офицер», «честь», «достоинство». Вот старому поколению, которое сейчас трудится, — честь и хвала. А молодые сотрудники порой — это какая-то нанотехнология. Некоторые вообще не знают законов.

Иногда отпускают преступника, не понимая, по каким нормативно-правовым актам можно его задержать. А когда им объясняешь, они отвечают: «Сейчас не то время». Бывает, что приходится к ним обращаться. Например, когда знаешь, что совершено преступление. Находим угнанную машину, звоним и говорим, что, вероятно, мы нашли автомобиль: тот или не тот — неизвестно. Мы же не эксперты, не можем проводить экспертизу. А после звонка ждешь по 9–10 часов, пока они приедут.

— Какие есть способы незаметно поставить жучок?

— Ой, это не ко мне! Могу рассказать, как незаметно заработать на статью. От пяти до семи лет дадут.

— Как изменились запросы людей за последние 10 лет?

— С появлением гаджетов все хотят взламывать ватсапы и инстаграмы. Объясняешь людям: «Ребята, за это сесть можно», — а они: «Тогда мы пойдем и обратимся к более профессиональным специалистам». Ну сходите! Я предлагаю: «Может быть, можно ту же информацию добыть более законным способом: людей опросить, у подъезда постоять? Информацию добудем, придете на консультацию, и дело прояснится». «Нет, — отвечают. — Нам сказали, что надо сделать выемку с детализацией…» Я уточняю, кто сказал. «Да вот, в интернете подруга».

А у этой подруги муж — бывший сотрудник, который сидит где-то. Такие обращения были, есть и будут. Просто люди стесняются объяснять, для чего им нужна та или иная информация. И поэтому очень много преступников среди лжедетективов, которые садятся в тюрьму и с собой заказчика тащат. Хочу всех предостеречь от обращения к детективам, которые предлагают нарушение уголовных статей, это весьма опасно.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Какой самый странный запрос у вас был?

— Женщина завела себе тигренка и улетела в Дубай на три месяца. Тигренка же кормил ее разнорабочий, который с ним якобы подружился. Через три месяца тигренок подрос. Прилетев, женщина испугалась: он стал большой, кусается, царапается. Она попросила рабочего его кому-то отдать и снова улетела на полгода. Прилетает, а тигр живет, разнорабочий его кормит: «Ой, избавьтесь от него!» Однажды работник уехал по своим делам, а она с девятимесячным тигренком осталась одна.

И он загнал ее в туалет. У нее, кроме телефона, ничего с собой не было. Она стала звонить в полицию и скорую помощь. Но все думали, что она либо пьяная, либо под чем-то, потому что ситуация странная, да и речь у нее несуразная от страха. Полиция, правда, приехала, в дверь постучала и уехала, решив, что вызов — ложный. Тогда она позвонила по одному из моих номеров, попросила меня освободить ее. Мы нашли этого разнорабочего в Москве, приехали с ним к ней и спасли ее.

Еще помню одно из первых дел, когда женщина заказала слежку за мужем. Мы обнаружили, что он первокурсницу забирает с пар и в парке они предаются любовным утехам. Довольные, мы приезжаем к клиентке, все ей рассказываем, достаем ноутбуки (тогда еще айфонов не было) и ждем, пока она нам 500 тысяч рублей заплатит. И тут заказчица требует фотографию девочки, которая садилась в машину. Мы показали видео, она принесла деньги и в одном халате стартанула прямо на балкон, где в тот момент курил мой помощник. Женщина попыталась через него просочиться, чтобы выпрыгнуть с балкона, но он ее удержал. Мы вызвали скорую и милицию. Оказалось, что мы снимали ее мужа и ее дочку. Такое вот дело семейное.

— Бывали ли случаи, когда вы не доводили расследование до конца?

— Однажды моя клиентка заказала выявить «крота» в компании. Я собрал информацию и обнаружил, что информацию конкурентам сливает ее родной брат. Она, понимая это, попросила меня остановить расследование и не сообщать совету директоров, кто является «кротом». А так как заказчиком по договору являлась она, то я так и поступил. Договор расторгли с тем условием, что деньги заплачены и они остаются у меня.

— Какой сейчас тренд на рынке детективных услуг?

— Сбор информации о будущем партнере. Например, парень хочет узнать, с кем его девушка общалась, не была ли она эскортницей. Сейчас же много «Телеграм»-каналов, где выкладывают фотографии эскортниц. Также много эскортниц обращаются, чтобы их из этих баз поудаляли. Если человек этим не занимался, а фотографии и контактный телефон указаны как контакты лица, оказывающего те или иные услуги сексуального характера, то их, конечно, можно удалить. Для этого нужно написать заявление в полицию с указанием факта очернения чести и достоинства и компрометирующей информации.

Дело в том, что многие так зарабатывают: создают «Телеграм»-канал, запихивают туда фотографии девочек. Потом девочка находит себе «папика», а владельцы канала предлагают ей удалить данные за 500 тысяч. Ну она и начинает искать того, кто ей подешевле это сделает.

А мы им показываем законный способ: написать заявление в полицию, прокуратуру и наказать преступников. Многие ведь также и не оказывали таких услуг. Их просто запихивают туда, потому что они красивые девочки, которые недавно вышли замуж. Я знаю нескольких известных девчонок, которые регулярно в эти базы попадают. Мы же в последнее время сосредоточились на юридических клиентах. Я выявляю «кротов» в компаниях, запущенных для того, чтобы собрать информацию на руководство.

Мой клиент — это бизнес-аудитория с большими оборотами, которая теряет мелких клиентов. Когда этих мелких клиентов собираешь — получается большая сумма. То есть это те люди, которые хотят, чтобы их честный бизнес не грабили. Мы за честный бизнес!

— Часто ли вы замечаете ляпы в детективных сериалах?

— Постоянно! Самый «трешовый» даже называть не хочу. Просто я знаю, кто был консультантом этого фильма...

ДОСЬЕ

Эрнест Асланян окончил МГЮА (Университет им. О. Е. Кутафина), преподавал на кафедре уголовного права ИБМП, работал сотрудником уголовного розыска. По увольнению из органов внутренних дел открыл детективное агентство и начал заниматься службой безопасности Ассоциации банков РФ. Руководит общественной приемной ЗАО правительства Москвы омбудсмена по защите прав предпринимателей. Услугами сыщика пользуются звезды российского шоу-бизнеса, крупные государственные корпорации, владельцы коммерческих компаний.