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Александру Митте исполнилось 89 лет

Павел Воробьев

Общество
Александру Митте исполнилось 89 лет
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

28 марта свой день рождения отпраздновал Александр Митта — один из самых известных советских и российских режиссеров, снявший множество любимых нашими зрителями кинокартин.

Свой праздник мастер отметил в кругу семьи, с супругой Лилией Майоровой (в 1960-х за их романом следила вся московская богема, и с тех пор они вместе), с сыном и внуком.

— День рождения — это семейный праздник, никаких пышных торжеств тут не надо, — сказал нам Александр Наумович. — В моем возрасте праздновать в обнимку с самыми близкими людьми — лучшее удовольствие.

Поздравления режиссеру передала коллега, режиссер Светлана Дружинина:

— Здравствуй, Александр, Санечка Митта! Как хорошо, что можно сказать тебе добрые слова, несмотря на то что нас разбросало время. Дай бог тебе жить много-много лет, ты уникальный человечище и художник. Вдвоем с твоей замечательной второй половиной Лилией вы можете совершать чудеса в жизни и работе. Живи долго и будьте счастливы!

Александр Митта начал свой путь в кино в начале 1960-х, а до этого успел окончить инженерно-строительный институт и поработать карикатуристом в журналах «Крокодил», «Веселые картинки» и других. Заработав себе имя талантливого графика-карикатуриста, Митта поступил во ВГИК, твердо решив посвятить себя кино. В 1961 году окончил факультет режиссуры, курс Михаила Ромма.

Уже первый его фильм — дипломная работа «Друг мой, Колька!», созданная в соавторстве с Алексеем Салтыковым, — стала самой популярной картиной года на территории Советского Союза.

Затем последовали самостоятельные проекты, многие из которых до сих пор любимы зрителями: «Звонят, откройте дверь» (1965), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1979), «Сказка странствий» (1982), сериал «Граница. Таежный роман» (2000).

Опыт и талант пригодились Александру Митте в преподавательской деятельности: с 1970-х и по 1990-е годы он руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Вот уже 15 лет руководит «Киношколой Александра Митты». Кроме того, он написал книгу «Кино между адом и раем», которую считают профессиональным учебником несколько поколений отечественных сценаристов.

Редакция «Вечерней Москвы» поздравляет Александра Наумовича и желает новых творческих и педагогических успехов!

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