Красоту спасет родной бренд: отечественные компании расширяют производство косметики

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Накануне Минпромторг спрогнозировал значительный рост производства российской косметики и парфюмерии в ближайшие несколько лет на фоне западных санкций. «Вечерняя Москва» поговорила с несколькими отечественными компаниями, производящими косметическую продукцию, о том, как они планируют расширять свою линейку средств и сколько это будет стоить.

Уход многих иностранных брендов с рынка значительно повлиял не только на рост продаж косметической продукции от наших производителей, но и на развитие этой отрасли в целом. Так, многие компании, занимавшиеся до этого момента, например, только средствами ухода, вышли на новую для себя, неизведанную тропу. По мнению экспертов, сейчас созданы все условия для того, чтобы производители смогли перейти только на отечественное сырье и занять свободные ниши.

— Рынок быстро адаптируется к новым условиям. Д л я отечественных компаний наступил «звездный час», потому что наше сырье не просто не уступает иностранному по качеству, но еще и значительно дешевле в цене. Это мотивирует производителей, которые раньше боялись конкуренции с крупными европейскими производителями, — рассказал директор по складам одной из консалтинговых компаний Игорь Хильчевский.

Такого же мнения придерживается и генеральный директор одной из российских косметических компаний Алексей Прохоров. Ранее его фирма занималась производством кремов, гелей для душа, шампуней, бальзамов и ограничивалась только этим списком товаров. Однако сейчас руководство активно готовится представить инвесторам новую продукцию, которую уже разработали и готовы выпускать. До конца года появится линейка декоративной косметики.

— Мы хотим сделать так, чтобы эти товары были такими же доступными, как и те, которую мы производим уже много лет. Их можно будет приобрести в любом супермаркете по приемлемой цене. Например, тушь будет стоить около 200 рублей, тональная основа — 300 рублей, а, предположим, румяна — 250, — отметил он.

Другая компания, которая занималась выпуском декоративной косметики, решила заняться производством своей линейки парфюмерии и серии уходовых средств для кожи.

— У нас уже был такой пробный опыт — однажды мы выпускали ограниченную серию туалетной воды и кремов. Эта продукция очень полюбилась нашим постоянным покупателям. Просили выпустить еще, но мы притормозили. Думаю, как раз пришло время, — поделился директор по маркетингу компании Вячеслав Старовойтов.

По его словам, флакон произведенных компанией духов будет стоить от 700 рублей до тысячи, а крем для рук обойдется примерно в 200 рублей.