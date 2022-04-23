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Запах пряный, кулич румяный: эксперты рассказали, во сколько обойдется пасхальный стол

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Запах пряный, кулич румяный: эксперты рассказали, во сколько обойдется пасхальный стол
Сотрудница одной из пекарен Щербинки Ирина Степанова с пасхальными куличами / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Ретейлеры подсчитали минимальную стоимость пасхального стола. Согласно данным, она не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 981 рубль. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом о том, какие пасхальные товары стали самыми популярными среди россиян и почему санкции никак не повлияли на их стоимость.

Так, в середине этого месяца большим спросом у россиян пользовался набор для окрашивания яиц. К слову, сейчас он на пике продаж: его стали приобретать в девять раз чаще, чем неделю назад. На втором месте по росту оказался пасхальный кулич. Спрос на него вырос в пять раз. По словам специалиста по управлению складами одной из российских консалтинговых компаний Геннадия Топорова, многие начали приобретать продукты для празднования Пасхи чуть ли не за месяц — из-за страха, что на фоне санкций они значительно подорожают.

— Конечно, ассортимент пасхальных куличей сейчас с каждым днем расширяется, потому что это продукция с ограниченным сроком годности. Но наборы для окрашивания яиц, формы для выпечки и ингредиенты для куличей (сахарная пудра, изюм, цукаты и так далее) — все это предпочитают брать заранее и онлайн, потому что цены в интернет-магазинах ниже, а выбор значительно больше, — отметил Топоров.

Специалист уверен: увеличения цен на пасхальную атрибутику не могло быть. Для этого не было и никаких оснований. Ведь иностранные товары для праздника крупные ретейлеры обычно заказывают за несколько месяцев до Пасхи. Все цены на них были сформированы еще до введения санкций. Да и вообще большинство красителей и ингредиентов производится у нас или поставляется из дружественных стран.

Запах пряный, кулич румяный: эксперты рассказали, во сколько обойдется пасхальный стол

— Многие продуктовые сети сейчас даже устраивают специальные акции на праздничную продукцию. Например, купить готовый кулич сейчас можно с 40–50-процентной скидкой во многих магазинах, а его средняя стоимость составляет 320 рублей за 500 граммов, — рассказал эксперт.

Спрос на товары к Пасхе, по словам Топорова, покажут рекордные цифры в субботу. Специалист напоминает, что многие пойдут покупать все продукты для праздничного стола в последний момент, поэтому рекомендует позаботиться о покупках уже сейчас.

— Могут попасться особо ушлые продавцы в небольших магазинах, которые решат заработать на непредусмотрительных покупателях и повысят цены в последние дни перед Пасхой в два-три раза, — заключил Топоров.

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