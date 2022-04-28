Проект «20 идей»: «красивые» автомобильные номера нужно продавать официально

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стремление выделиться свойственно практически каждому. Владельцы автомобилей — не исключение. Кто-то покупает престижную, последней модели, иномарку, а кто-то стремится любыми путями добыть «красивый» госномер. Скажем, с цифрами 777 или буквенными обозначениями ООО. Не все покупают «красивый» номер вместе с машиной у прежнего владельца. Некоторые используют свои связи, а это формирует почву для коррупции в ГИБДД. Как решить проблему? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

Автор проекта полагает, что государству можно рассчитывать на «увеличение поступлений от автовладельцев за счет официальной продажи престижных автомобильных номеров». Какие номера считать престижными? Вот, что пишет предприниматель на 20idei.ru: «В случае принятия соответствующего закона, в 2022 году в России может начаться официальная продажа «красивых» номеров. Ожидается, что граждане смогут покупать номера на аукционе через портал «Госуслуги» в рамках действующих стандартов регистрации номерных знаков. К примеру, стартовая цена за номер типа A777AA ожидается в размере 600 000 рублей.

Но особую ценность и, соответственно, огромный потенциальный доход в пользу государства, несут в себе именно очень престижные номера — такие, которые не ограничены обязательным наличием установленного количества букв и цифр согласно действующим стандартам. Например, 7, 7А, 7АА, 007, 07А. Стартовая стоимость таких номеров должна зависеть от количества цифр или букв: причем чем их меньше, тем цена должна быть выше.

В Объединенных Арабских Эмиратах на очень престижных номерах правительственный регулятор зарабатывает десятки миллионов долларов за один аукцион. Например, 8 октября 2016 года номерной знак «5» эмирата Дубай был продан за 8 миллионов евро, а всего в тот день на аукционе было продано еще 80 очень престижных номеров. В другой раз, 1 мая 2021 года номер «AA9» был продан в Дубае за 10,35 миллиона долларов. Такие аукционы в ОАЭ проводятся государственными органами на регулярной основе на протяжении десятилетий и пользуются большим спросом не только у граждан, но и среди иностранцев.

Я предлагаю разрешить официальную продажу и регистрацию транспортных средств с меньшим количеством знаков в номере. Такое изменение не повлечет никаких дополнительных расходов, поскольку продажа может осуществляться в рамках планируемого аукциона стандартных «особых» номеров. Для этого необходимо лишь законодательно разрешить исполнительным органам власти выпускать очень престижные номера и сделать соответствующее дополнение в ГОСТ. Зато, как результат, такой шаг позволит привлечь многомиллиардные ресурсы в государственный бюджет».

Автор проекта обратился со своим предложением в ГИБДД России и получил ответ ведомства, полученный за подписью начальника отдела по работе с обращениями граждан А. Е. Горюновой. Приводим его полностью: «Уважаемый Дмитрий Викторович! Ваше обращение от 6 сентября 2021 г., поступившее по информационным системам общего пользования в Министерство внутренних дел Российской Федерации, рассмотрено в пределах компетенции в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Информируем, что разработка пакета нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере государственной регистрации транспортных средств в части обеспечения возможности резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера поручена Министерству экономического развития Российской Федерации.

Подготовленные этим Федеральным органом исполнительной власти проекты правовых актов не содержат требований к формату государственного регистрационного номера и базируются на национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 50577 — 2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

Разработка ГОСТ Р 50577 — 2018 была осуществлена научным центром безопасности дорожного движения МВД России с учетом положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, которым определены требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам. Изменение закрепленной в ГОСТ Р 50577 — 2018 структуры используемых при государственной регистрации транспортных средств государственных регистрационных знаков в настоящее время не планируется.

Изложенные в обращении предложения внимательно изучены и приняты к сведению.

Благодарим вас за активную гражданскую позицию в вопросах совершенствования законодательства в сфере государственной регистрации транспортных средств».

В пресс-службе Минэкономразвития эту информацию прокомментировали следующим образом: «Разработка данной инициативы продолжается, в настоящий момент документ находится на межведомственном согласовании».

Напомним, проект постановления правительства, предусматривающий официальную продажу так называемых статусных государственных регистрационных знаков (ГРЗ) на аукционах был разработан Минэкономразвития еще в 2019 году. Документ, который размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, должен был вступить в силу еще в январе 2021 года, позже его введение перенесли.

Проектом постановления правительства предполагалось, что автомобилисты через портал «Госуслуги» смогут резервировать понравившиеся номера, а затем выкупать их на онлайн-аукционе. Существовал и думский законопроект о легализации продажи «красивых» номеров — 21 декабря 2021 года нижняя палата парламента отклонила его в первом чтении. Ранее 30 июня этого года правительство дало негативный отзыв на эту инициативу, указав, что она приводит к коллизии с законом «О регистрации транспортных средств».

Законопроект развалился из-за того, что его некому было защитить в Госдуме и обосновать его необходимость, уверен его автор, экс-депутат Госдумы, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин.

— Вопрос, на мой взгляд, несложный, но его никак не могут решить. Сначала передали из профильного ведомства — МВД, в непрофильное — Минэкономразвития, а там все зависло, — пояснил автоэксперт Сергей Яковенко. — Вполне возможно, что чиновники просто не хотят что-то менять. Пока получается, что историю с номерами остается на уровне регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД. Иными словами, вопрос о «красивом» номере или «красивой» серии по-прежнему решает конкретный сотрудник. А это почва для коррупции. А если есть благодатная почва, то могут появиться и всходы.

Адвокат Анатолий Лобаерев рассуждает:

— Давайте признаем очевидное: спрос на «красивые» автомобильные номера есть. Существует сразу несколько схем их получения, в том числе достаточно громоздкие. Например, водитель покупает машину с желаемым сочетанием букв и цифр на номере, затем регистрирует ее на себя в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД. Потом снимает с регистрации оба своих авто — тот, что был у него до покупки и тот, что купил ради номеров, и пишет заявление о том, чтобы «красивый» номер закрепили в ГИБДД за ним. Затем регистрирует свою прежнюю машину уже с «красивыми» номерами, аннулирует договор купли-продажи и возвращает машину продавцу «красивого» номера. Схема, что и говорить, рискованная — можно потерять деньги или машину. Но люди на нее, сознательно рискуя, идут, потому что очень хотят «красивый» номер. Вот и получается, что на номерах зарабатывают те, кто их когда-то получил. Причем, что самое интересное, они, по сути, зарабатывают на чужом имуществе: номер потому и называется государственным, что принадлежит государству, это не частная собственность! В итоге сотни тысяч рублей проходят мимо государственной казны.

Кандидат экономических наук преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев добавляет:

— Сегодня «красивые» номера — это такой же товар, как престижные иномарки или дорогие часы. И на них есть спрос. А значит всегда будет предложение — это закон рынка. Пока это предложение нередко носит нелегальный характер. Тут как с московской пропиской — в советское время она тоже продавалась и покупалась: существовало немало схем. Сейчас оформлять фиктивные браки или осуществлять сложную схему обмена жилплощади уже не нужно. Купил любую жилую недвижимость, и прописка у тебя в кармане. Все законно. Поэтому, наверное, имеет смысл создать и законную схему получения «красивых» автомобильных номеров. И если госномер дает государство, то оно по логике и должно их и предлагать всем желающим. Хочешь выделиться на дороге или парковке, имеешь свои «отношения» с цифрами — плати. Опыт многих стран свидетельствует, что люди платить готовы. Плюс официальная продажа «красивых» номеров лишает коррупционеров потенциальной кормушки. Возможно, государственным органам стоит еще раз рассмотреть предложение автора проекта. В них, я считаю, есть рациональное зерно. Стоит ли проходить мимо возможности пополнить госбюджет? Причем не увеличением штрафов, что всегда вызывает отрицательную реакцию общества, а сделав жизнь некоторых людей удобнее? Автомобилисты, я считаю, сами спасибо скажут: ведь им не будет нужно при покупке госномера влезать во всякие окололегальные схемы, рисковать деньгами и тратить нервы.

Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся продажи госномеров. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.