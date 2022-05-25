«20 идей Давыдова»: избавим Москву от пробок

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Проблема пробок, увы, характерна для любого крупного города мира. И Москва — не исключение. Столичные власти эту проблему активно решают: появляются новые дороги, развязки, модернизируется общественный транспорт. Между тем, заторы на улицах Москвы все-таки имеют место: особенно в утренние и вечерние часы пик. Как решить проблему?

К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

Автор проекта полагает, что проблему дорожных заторов может решить введение платы за въезд, так называемого сбора против пробок.

«Идея платного въезда в столицу публично обсуждалась еще в 2014 году, Департаментом транспорта Москвы тогда изучался аналогичный опыт других городов. К 2021 году проблема усугубилась, зато возможностей успешной реализации стало больше в связи с развитием технологий и накопленным за это время зарубежным опытом, — пишет автор проекта на сайте на 20idei.ru. — Для Москвы может быть показателен пример Лондона. В конце 90-х и в начале 2000-х годов Лондон был в лидерах по пробкам в мире, дороги были загружены до предела. Повышение цен на парковку и схемы одностороннего движения не решали проблему. В 2003 году мэрия ввела платный въезд в центр в будни с 7 до 19 часов в размере 5 фунтов. Данная мера сразу позволила ощутимо разгрузить Лондон от заторов, а вложения в технологии окупились за два года. С тех пор ежегодно многомиллионный доход от сбора против пробок инвестируется в развитие транспортной инфраструктуры города, которая сейчас является одной из лучших в мире. На сегодняшний день мегаполис занимает 49-е место в рейтинге TomTom Traffic Index, а базовая стоимость проезда в центральные районы города с 07:00–22:00 составляет 15 фунтов (1500 рублей) в день (каждый день, кроме Рождества)».

Автор предлагает поэтапно ввести сбор против пробок в Москве и выделить из бюджета средства для установки систем фиксации транспортных средств в платной зоне и разработки механизмов оплаты. Эти вложения со временем окупятся, и дальнейшие поступления от сбора против пробок будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры.

«На первом этапе я предлагаю установить базовый тариф в размере ста рублей (по предоплате) для проезда по всей территории города, опоясанной МКАД, установить время действия с 07:00 до 22:00, кроме выходных и праздничных дней, — пишет автор проекта на сайте на 20idei.ru. — При этом освободить от пошлины общественный транспорт, такси, мотоциклы, автомобили экстренных служб и электромобили. Это несильно ударит по бюджету москвичей, но, с другой стороны, даст толчок для сокращения транспортного потока. Для социально уязвимых слоев населения, например инвалидов и пенсионеров, можно предусмотреть льготы и скидки. В дальнейшем при необходимости плавное увеличение тарифа, зон и времени действия сбора, типов облагаемых сбором транспортных средств позволит регулировать ситуацию с пробками на дорогах. Если действовать планомерно, то жители столицы не будут жаловаться на дополнительную финансовую нагрузку, поскольку благодаря сбору против пробок заметно улучшится экологическая ситуация. Для москвичей плата за проезд в городе в итоге будет выгодна, поскольку они станут гораздо меньше времени проводить в дороге и смогут направить его на дополнительный заработок, образование или семью. Они будут поддерживать такой подход, принимая его как вынужденную меру, направленную на их благо и комфорт».

Практика платного въезда применяется в различных городах мира, таких как Сингапур, Стокгольм, Милан, Сан-Франциско и многих других. Несмотря на то что эффективность такого метода борьбы против пробок зависит от многих факторов и доказывается в рамках конкретной среды, тем не менее все больше и больше городов в разных странах вводят платный въезд как вынужденную меру. Одним из последних примеров является Тель-Авив: власти Израиля приняли указ, согласно которому, городу дается 30 месяцев на детальную разработку проекта и установку необходимой инфраструктуры, и в 2024 году проезд в городе станет платным.

— Поскольку на подготовку и реализацию проекта могут уйти годы, то действовать нужно уже сейчас, — считает автор проекта.

Он обратился в мэрию Москвы и получил официальный ответ за подписью советника руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы В. В. Макарова. Он, в частности, пишет:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Согласно пункту 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Возможность введения отдельной платы за въезд машин на территорию города Москвы прямо федеральными законами Российской Федерации не предусмотрена.

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена возможность создания автомобильных дорог или их участков, используемых на платной основе.

При этом вышеуказанное не нарушает положения Конституции Российской Федерации, поскольку решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования. Учитывая изложенное, предлагаемое вами мероприятие противоречит законодательству Российской Федерации и не может быть реализовано».

— Да, согласно закону, Москва как субъект РФ не может самостоятельно ввести платный въезд в город: для этого нужны изменения в федеральном законодательстве, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Евгений Афонин. — При этом переписывать Конституцию не придется. Если будет признано, что пробки существенно ухудшают экологическую ситуацию, т. е. влияют на здоровье людей, то субъектам РФ может быть дано право вводить в города платный въезд, чтобы снизить на улицах число автомобилей, а значит, и объем автовыхлопов. Слово за Госдумой.

Автоэксперт Сергей Яковенко добавляет:

— Почти 10 лет назад, 1 ноября 2012 года, Москва пошла на эксперимент: начала вводить платные парковки, чтобы снизить трафик автомобилей в центре города. Эксперимент удался: снизился как трафик, так и объем автовыхлопов. Позднее платная парковка распространилась практически на все районы Москвы, водители к ней привыкли. Плата за пользование городскими дорогами — мера более жесткая, и тут, конечно, нужно учитывать социальный момент. Мне кажется, что автомобилисты Лондона, Сингапура, Стокгольма в целом богаче москвичей и вполне могут позволить себе платить за передвижение на автомобиле. С другой стороны, многое зависит от тарифа. Если в Москве он будет умеренным, а не выдавливающим, то большая часть автомобилистов деньги на поездку найдет.

Сейчас, как пояснил эксперт, столица делает ставку на развитие комфортного общественного транспорта как достойной альтернативе автомобилю.

— Благодаря появлению МЦК, МЦД-1 и МЦД-2, а также очень быстрому развитию сети метро многие автомобилисты пересели на общественный транспорт. Сработал эффект пряника, — пояснил Яковенко. — Платное передвижение на автомобиле — это, по сути, кнут — как и платные парковки. Применять ли этот кнут — вопрос политический. Ведь, я считаю, есть как минимум две группы автомобилистов — одни готовы платить, чтобы ехать с ветерком, хотя бы потому, что ты потратишь меньше времени и бензина, а значит затраты окупятся. А есть люди более консервативные, кто лучше будет мучиться в пробках, терять время, зря жечь бензин, дышать в заторах выхлопами, но платить не захочет. И власти нужно учитывать интересы тех и других.

Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся сбора против пробок. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.