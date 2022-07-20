«Завидовала своим добрым героиням»: актриса Юлия Куварзина — о заблуждениях, домашних делах и театре

Юлия Куварзина обычно играет в сериалах милых и простодушных барышень / Фото: Наталья Лентина

Актрисе театра и кино Юлии Куварзиной исполнилось 47 лет. Артистка рассказала «Вечерней Москве» о своем пути на сцену, отношении к современным сериалам и о том, почему зрители неправильно воспринимают ее.

— Юлия, на днях вы поделились с подписчиками в соцсетях новостью: вы успешно сдали госэкзамен в институте психоанализа. Зачем вам эта новая профессия?

— Это интересно и очень полезно для жизни и моей основной профессии. И к тому же открываются новые возможности работы. Я пока что сдала только один экзамен — на отлично. Впереди еще три госэкзамена.

— В детстве вы прошли пробы на фильм «Пеппи Длинныйчулок», но мама запретила сниматься. Нет ли тоски по той первой, не сыгранной роли?

— Нет. Это были лишь пробы, на роль могли и не утвердить. А сейчас я уже знаю, как неоднозначно влияет на детскую психику ранний актерский успех. Это больше испытание, чем везение. И пожалуй, я уже рада, что не было такого опыта. И дочку никуда не «пристраивала», не водила на кастинги.

— Был ли момент, когда вы думали: «А мама была права! Не стоило становиться актрисой»?

— Нет, я никогда не жалела о своем выборе. При этом понимая, что актерская профессия — не такая, какой может казаться. Это не так легко, радужно и счастливо, не так однозначно. Были проблемы, искушения — славой, зрительской любовью, отсутствием работы или, например, плохой работой. И во время пандемии пришлось понять: врачи, учителя, повара нужны всегда, а мы, актеры, в какой-то момент — нет. В хорошие времена тебя носят на руках, а когда мир перевернулся — нелепо смотришься со своей актерской судьбой на этом фоне. Иногда жалела, что я, скажем, не врач. Я, конечно, шучу, но было ощущение, что моя профессия менее полезна. Но потом люди устали от пандемии и сказали: «Хочу в театр!» И тут мы, актеры, воспряли! Однозначно: я люблю свою работу.

Фото: Наталья Лентина

— Когда-то вы работали в начальной школе. После театрального Олег Табаков пригласил вас преподавать в Школе-студии МХАТ. Кого труднее обучать — детей или актеров?

— Интересный вопрос. Трудно сказать. Это разное! И возрастная категория, и методы обучения. И зоны ответственности — потому что, когда перед тобой восьмилетние дети, твоя первая задача: полюбить их, понять и дать им возможность почувствовать себя защищенными. Ведь дети переживают от того, что они на виду. Нужно заинтересовать их, внести элемент игры — и заодно давать знания. А в вузе, со взрослыми, ты должен быть более строгим, внятным. Каждый абитуриент кажется себе талантливым. А задача института — сделать так, чтобы таким его считали и зрители.

— Вы преподавали актерское мастерство и широкой аудитории. Для чего люди учатся этому? И полезно ли это каждому?

— Я считаю, всем полезно, так как это познание себя, своих возможностей, эмоций, чувств. А работала с разными людьми. Многие хотели просто получить удовольствие от такого времяпровождения. Это своего рода арт-терапия, саморазвитие. И очень здорово, что у людей есть такие запросы.

— Вы признавались, что хотели уйти из Театра на Таганке, но не хватало смелости. Почему?

— Это было в далеком 1999 году, я только пришла в театр. Я училась у Табакова — это одна школа, классическая. А попала к Юрию Любимову в Театр на Таганке — это другая школа, где вообще мало женских ролей, и театр совсем другой — площадной, там ставилось много поэтических композиций. А драматических ролей было мало. И такая работа меня не устраивала, было много сомнений. Хотя в первый год мне было очень интересно, участвовала в трех спектаклях. А потом было мало ролей, а я хотела работать много. Поэтому думала уйти. Но пугала неизвестность. Тогда у меня не было антреприз, не было съемок, я только преподавала. И я осталась, пройдя с Театром на Таганке сложный путь. А сейчас появляется много новых спектаклей. Например, «Горка», «Чайка».

— Популярность вам принес сериал «Не родись красивой», и с тех пор вы снимались во многих проектах. Сейчас они все глубже. Говорят, что сериалы многим заменяют литературу.

— Мне сериалы ничего не заменяют, у меня телевизора нет уже 14 лет. И я не смотрю их. Хочу, но руки не доходят. Но я думаю, такие проекты, как «Воронины», создают людям фон, который помогает делать какие-то домашние дела и в то же время дарит впечатление, что у тебя в стенке прорублена стена и ты следишь за чужой жизнью. И в ней все безобидно, весело, узнаваемо. И в этом есть позитивный аспект. Сериалы, как и спектакли, и фильмы, бывают разные. Скажем, «Не родись красивой» — проект трогательный, мелодраматичный, где нужно было следить за развитием сюжета. Пылесосить на таком фоне, наверное, некомфортно.

Фото: Наталья Лентина

— Вы признавались, что хотели быть похожей на свою героиню Татьяну Пончеву. Чем она вам нравилась?

— Каждый актер привносит в роль что-то свое. И если роль яркая, берешь из нее что-то и используешь в своей жизни. Когда я говорила, что хотела быть похожей на Пончеву, а позже — на Настю Воронину, я имела в виду их женскую составляющую. Моим героиням удавалось быть мирными, добрыми женами, домохозяйками или работающими, но которые все равно вьют семейное гнездышко. И так меня видели зрители. А я на самом деле не такая уж прекрасная хозяйка! Я не люблю готовить, ненавижу убираться, не вью гнездышка — в том смысле, что не варю варенье и не нарезаю в тазики оливье. Это не мое. Когда была замужем, испытывала дискомфорт — будто я обманываю народ, потому что в жизни не та, кем меня представляют. Хотя муж никогда на меня не жаловался. Мы прекрасно ладили без моей домовитости. Но я понимала, что в кино я «хозяюшка», а в жизни — этакий хороший, крепкий холостяк (смеется).

ДОСЬЕ

Юлия Куварзина родилась 14 июля 1975 года в городе Москве. В 1998 году окончила курс народного артиста СССР Олега Табакова в Школе-студии МХАТ, где преподавала несколько лет. Работает в Театре на Таганке. Снималась в известных сериалах «Не родись красивой», «Ландыш серебристый», «Воронины», «Метод Лавровой» и многих других.

Педагог

Мама Юлии была учительницей и хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам. Поэтому та после девятого класса поступила в педагогический колледж. А после его окончания два года работала учительницей начальных классов. Как признается актриса — это были счастливые годы. Педагогическая профессия, по ее мнению, сродни актерской. Важно уметь завладеть вниманием.

Тяжелое детство

Родители актрисы — в разводе. Мама ей говорила, что отец в командировке. Но в школьные годы девочка начала догадываться, что это неправда. Маму о подробностях она не расспрашивала. Отец Юлии при этом был интересной личностью. Сибиряк, геолог. Он даже открыл собственный музей. Когда Юлия разыскала его адрес, было уже поздно — отца не было в живых. Но осталась его другая семья, с которой актриса наладила отношения и даже подружилась.

Лекарство от скуки.

В трудные минуты Юлия звонит подружке и болтает очень долго. Это, по ее мнению, российский вариант психотерапии: на Западе бегут к врачу, а в России — к приятельницам. Подруги плохого не посоветуют.

Любимые блюда.

Любимое блюдо актрисы — шоколад, от него она ни за что не откажется. Но в целом Куварзина старается придерживаться правильного питания, благодаря которому ей удалось сбросить более 20 килограммов. Предпочитает блюда, приготовленные на пару. И никакого майонеза, жареной картошки и газировки! Правда, иногда все же случаются срывы. Особенно часто, по ее словам, это происходит после спектаклей, когда домой приходишь за полночь, а также на гастролях.