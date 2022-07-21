Выполнение поставленных целей обезопасит жителей

Командир танкового полка, полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка, подполковник Илья Сизов, министр обороны России Сергей Шойгу, командир огнеметного взвода, старший лейтенант Андрей Соловьев, заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак и генеральный директор концерна, выпускающего вооружение для противовоздушной обороны Ян Новиков (слева направо) на вручении госнаграды «Золотая Звезда» / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Украина бьет по городам Запорожья, чтобы сорвать проведение референдума, сообщил 21 июля член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Объекты гражданской инфраструктуры на освобожденной части Запорожской области стали целью для атак ВСУ. В частности, три украинских дрона-камикадзе нанесли удар по территории Запорожской АЭС. Власти сообщают, что реакторная часть не повреждена, а радиационный фон находится в пределах нормы.

— Единственное решение по нашей безопасности — это уничтожение террористов. Потому что договориться с ними ни о чем нельзя, а лучше всего у них получается воевать с мирными людьми и объектами гражданской инфраструктуры, — заявил Рогов.

Он отметил, что ВСУ наносят удары только для того, чтобы сорвать референдум о вхождении в состав России, который запланирован на первую декаду сентября.

В ответ на агрессию со стороны украинских военных, российская армия наносит удары по позициям противника средствами оперативно-тактической авиации.

— За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск, — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. — Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 ВС Украины.

Конашенков добавил, что на фоне значительных потерь на востоке Незалежной, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины жители западных областей отказываются ехать на Донбасс. Помимо этого, поставки оружия из стран Запада для теряющих боевой дух украинских военных уже негативно отражаются на самих европейцах.

Но даже имеющееся американское оружие не способно переломить ход спецоперации.

— Опасаться американской системы залпового огня не надо, надо с ней бороться. Это никакая не панацея, а один из видов вооружения, который сейчас применяется противником, — рассказал председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. — При этом я хочу подчеркнуть, что наведением на цели занимаются зарубежные специалисты, то есть наемники.

Картаполов отметил, что российские средства противовоздушной обороны эффективно противодействуют американскому оружию.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу вручил военнослужащим, проявившим себя во время спецоперации государственную награду «Золотая Звезда». Ее удостоились четверо офицеров.

А вот обезопасить мирное население от обстрелов со стороны ВСУ можно, если отбросить войска противника от Донецка.

— Решим все эти задачи, но это требует определенного времени. Но понятно, что сложно и хотелось бы сделать это быстрее, — заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, посетив пункт временного размещения эвакуированных из Донбасса и территории Украины. — Отбросить нужно не только от Донецка, а сделать это шире. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили и в рамках спецоперации, и по другим направлениям, сделаем, все доведем до конца.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лавров, глава МИР России:

— Мы исходим из того, что наши западные соседи на каком-то этапе поймут абсолютную контрпродуктивность и опасность накачивания Украины современными видами вооружений и поощрения режима к продолжению безумных действий по нападениям на гражданских лиц, на собственных граждан. Надеюсь, что тем не менее жизнь заставит посмотреть на факты непредвзято, отказаться от искусственно выдуманных тактик и стратегий.