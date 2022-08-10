Шестнадцать килограммов «отбивной»

Студент РГСУ Егор Гула показывает созданного боевого робота, которого назвали «Отбивная» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Студенты Российского государственного социального университета (РГСУ) Егор Гула и Михаил Гренов придумали боевого робота. С ним ребята выступили на битве роботов «Живая сталь» и заняли призовое место.

Студент факультета информационных технологий РГСУ Егор Гула двигает рычаг джойстика. Шестнадцатикилограммовый робот приходит в движение. Он ездит вперед, назад, машет своим оружием — железной балкой с тяжелой гирей на конце.

— Мы создали робота в технопарке нашего университета. Работали полтора месяца. Робота мы назвали «Отбивная», потому что изначально создавали его, чтобы выступить на «Живой стали». И наша команда заняла второе место, — рассказывает Егор Гула, не отрываясь от управления роботом.

«Отбивная» сделана из электроники гироскутера и даже внешне похожа на это средство передвижения. Робот выглядит как металлическая платформа с двумя колесами по бокам. Внутри корпуса — аккумулятор, материнская плата — сердце робота, приемник радиосигнала.

Над «Отбивной» Егор трудился со своим товарищем Михаилом Греновым. А еще ребятам помогал заместитель руководителя проектного центра «Детский технопарк РГСУ» Алексей Рекут. Он раньше создавал роботов для подобных соревнований.

— Алексей стал идейным вдохновителем проекта, — добавляет Егор Гула. — Если быть точнее, мы сделали робота, похожего на одну из ранних разработок Алексея. Только его боец весит почти 100 килограммов, а наш — всего 16.

Несмотря на небольшой вес, «Отбивная» — крепкий боевой робот. Ему удалось проломить прочный корпус многих конкурентов на этом конкурсе.

— У него солидная поражающая сила. Нашим противникам было несладко, — смеется Егор.

Хотя «Отбивной» тоже пришлось побывать в «шкуре» соперников. На металлической платформе остались «шрамы» — заметные сколы от ударов других роботов. В колесе — небольшая дыра, пробитая шипами противника на соревновании.

— Призовое место команды технопарка — наглядное подтверждение того, что современный вуз — это не только академические знания, но еще и прикладная наука в сочетании с творчеством, — рассказывает первый проектор РГСУ Джомарт Алиев. — Это пример не только для наших студентов, но и для всех, кто осваивает профессию разработчика роботов, ставит перед собой амбициозные задачи. Одна из целей нашего университета — продолжать развитие технопарка. Мы хотим, чтобы он стал творческой и производственной площадкой для разработок талантливой и амбициозной молодежи.

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