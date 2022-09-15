Противовирусные из ближайшей аптеки: что выбрать и как принимать

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Ежегодно миллионы людей страдают из-за вирусных заболеваний. Около 55 процентов из них — дети. Вирусы постоянно меняются, поэтому сезонные эпидемии до сих пор остаются серьезной проблемой.

ОРВИ вызываются десятками разнообразных вирусов, среди которых риновирус, метапневмовирус, коронавирус, вирусы парагриппа, гриппа и аденовирусы. Повреждая клеточные структуры, они создают условия для присоединения бактериальной микрофлоры. Из-за этого возникают вирусно-бактериальные воспалительные процессы.

Действия вирусов накладываются на особенности современной жизни: стресс, малоподвижный образ жизни, экологию. У пациентов растет число сопутствующих заболеваний, которые оказывают дополнительную нагрузку на организм и снижают эффективность борьбы с вирусами. А ухудшение экологической обстановки портит иммунитет населения. К счастью, медицина и биоинженерия не стоят на месте.

Современные противовирусные препараты не только эффективно борются с симптомами заболеваний, но и воздействуют на сам вирус. Они замедляют его размножение и распространение в организме, поддерживают иммунитет. Но из всего разнообразия аптечного ассортимента надо выбрать наиболее подходящее лекарство. Какое — разберем в этой статье.

Доступные лекарства

Для сравнения мы выбрали три популярных противовирусных средства: «Кагоцел», «Амиксин», «Ингавирин». Лекарства имеют разный механизм действия, поэтому лучше сравнить их основные характеристики.

«Амиксин» — противовирусное средство, которое индуцирует интерфероны всех типов: альфа, бета, гамма, лямбда. Он подавляет размножение вируса в организме и замедляет заражение клеток. Препарат усиливает выработку антител при острых респираторных инфекциях и показывает максимальную эффективность в первые сутки с начала лечения.

Помимо противовирусного эффекта, «Амиксин» снимает воспаление, снижает угнетение иммунитета. Лекарство эффективно против различных типов вирусной инфекции: гриппа, гепатита, герпеса.

Отечественный противовирусный препарат «Кагоцел» индуцирует интерферон альфа- и бета-типа. Интерфероны — это белки, которые организм вырабатывает в ответ на заражение вирусом. Они стимулируют иммунную систему, сдерживают размножение вирусов и активируют другие белки, уничтожающие зараженные клетки. При этом фрагменты клеток изолируются мембраной, благодаря чему удается избежать воспалительных процессов и дальнейшего распространения вируса.

Эффективность и безопасность «Кагоцела» доказана клиническими и наблюдательными исследованиями, которые прошли более 22 000 пациентов, поэтому препарат разрешен детям с трехлетнего возраста. В отличие от аналогов, «Кагоцел» действует даже при запоздалом начале терапии с третьего–четвертого дня после проявления симптомов.

При этом препарат уже с первых дней приема способствует облегчению состояния и снижению температуры. Лекарственная терапия позволяет воздействовать на сам вирус, поэтому курс лечения длится всего четыре дня — удобно, если до важного мероприятия остались считаные дни и нужно срочно вылечиться. Прием «Кагоцела» не зависит от режима питания, благодаря чему его удобно принимать в дороге или в рабочей суматохе.

«Ингавирин» — противовирусный и противовоспалительный препарат. Доклинические исследования показали его высокую эффективность против вирусов гриппа типа А и его подтипов, типа В. В меньшей степени он показал эффект против аденовируса, респираторно-синцитиального вируса, коронавируса, риновируса, вируса Коксаки.

Препарат восстанавливает и активирует подавленный вирусами врожденный иммунитет. «Ингавирин» включает синтез антивирусного белка МхА, замедляет и останавливает процесс размножения вируса.

В чем же разница?

«Кагоцел» — противовирусный препарат широкого спектра, эффективный независимо от типа респираторных вирусов. Он работает, даже если симптомы обнаружили не сразу и лечение было начато на третий–четвертый день с момента начала заболевания.

Лекарство назначают детям с трех лет. «Кагоцел» нетоксичен, курс лечения не превышает четырех дней и не зависит от режима питания. Прием «Кагоцела» позволяет сократить срок выздоровления и уменьшить вероятность осложнений.

«Амиксин» усиливает вырабатывание интерферонов и поддерживает иммунитет — это важная черта при ослабленной иммунной системе. «Амиксин» индуцирует интерфероны всех типов, он максимально эффективен в первые сутки лечения, однако его запрещено давать детям до семи лет.

«Ингавирин» — средство, в основном предназначенное для лечения и профилактики серотипов гриппа А и В, в меньшей степени препарат эффективен против ОРВИ и вирусов похожих типов, в том числе адено- и коронавируса.

Также влияние «Ингавирина» на организм детей раннего возраста практически не изучено, поэтому его не рекомендуют применять малышам до трех лет и при беременности.

Подводим итоги

Для лечения и профилактики серотипов вируса гриппа А и В лучше выбрать специализированный «Ингавирин». Если удалось быстро обнаружить симптомы и начать лечение, можно использовать требовательный к срокам «Амиксин». А если требуется лекарство против широкого круга вирусов для запоздалого лечения или для ребенка от трех лет, пригодится «Кагоцел». Но он, как любое медикаментозное средство, имеет противопоказания и ограничения.

Эффективным средством против сезонных вирусных заболеваний является также закаливание организма. Нельзя также забывать о необходимости вести здоровый образ жизни — это укрепит иммунитет. При появлении простуды следует сразу обратиться к врачу, он назначит курс лечения и подскажет, какие препараты лучше всего вам подойдут.