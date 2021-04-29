Отрастил волосы и срочно похудел: актер Павел Прилучный рассказал о переменах и нелюбви к прошлому

Фото: Sony Pictures Productions

29 апреля в прокат вышел фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Павел Прилучный сыграл в нем главную роль — Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева, который во время Великой Отечественной войны совершил побег на самолете из фашистского концлагеря. О своем новом герое, тяжелых съемках и воспитании детей Павел рассказал «Вечерке».

— Павел, что вас лично привлекло в вашем герое Михаиле Девятаеве? Вы разгадали, в чем был секрет этого человека?

— Думаю, что в первую очередь проявился внутренний стержень. Я встречался с его сыном Александром и в Казани, и в Питере на съемках, и, глядя на него, я интуитивно почувствовал, каким был его отец. Это непередаваемые ощущения, когда ты смотришь на человека и видишь, чувствуешь породу и стать. У Михаила Девятаева было четкое понимание жизненных принципов, он хотел умереть дома на родине, а не в фашистском плену. Ради этого он совершил невероятное и стал настоящим героем той войны.

— Чем сейчас вспоминаются съемки?

— Физически было очень тяжело, снимали зимой на улице, была жуткая холодина. Чтобы выглядеть физически изможденным человеком, мне пришлось здорово похудеть. Девятаев во время побега из концлагеря весил 39 килограммов. Вообще, мы с Тимуром постарались максимально уйти от моего привычного образа, знакомого зрителю по «Мажору» и остальным проектам. До этого я никогда еще не отращивал такие длинные волосы. Посмотрев фильм, вы увидите, что тут я совершенно не похож на всех прошлых моих героев, совсем другой человек.

— Вам впервые пришлось сбросить более десяти килограммов?

— Да, раньше передо мной никогда такая задача не вставала. Вообще, изначально я был утвержден на другую роль и должен был играть друга Девятаева — Колю Ларина, который предал Родину и, перейдя на сторону врага, учил летному делу немецких солдат. И вдруг недели за полторы до съемок Тимур говорит: «А не хочешь попробоваться на главного героя?» Конечно же, я хотел, хоть и понимал, что совершенно к этой роли не готов.

Мы попробовали, и Тимур решил, что играть буду я. Поэтому худеть мне пришлось очень быстро — на рисе и воде, буквально за пару недель я сбросил 12 килограммов. Но когда съемки закончились и я, наконец, дорвался до еды, то быстро вернул прежний вес. А роль Коли Ларина в результате сыграл Павел Чинарев.

— Вы когда-нибудь замечали за собой шлейф от героя после длительных съемок?

— Шлейф от героя всегда остается. Выходишь нервным, морально истощенным и потом долго восстанавливаешься. Ты проживаешь жизнь своего героя, и это не может не сказываться на тебе. Хотя я уверен, что по-настоящему ничто не может повлиять на судьбу человека, кроме него самого. Нужно иметь четкое понимание того, что ты хочешь в этой жизни, и уметь отказываться от каких-то вещей, если понимаешь, что они приведут тебя не туда.

— Из собственных работ что особенно любите, чем дорожите?

— Самый главный мой киноребенок — это сериал «В клетке», мы сами его создавали, сами снимали и сами в нем играли, поэтому к нему были особые требования. А сейчас в этот список войдет еще и «Девятаев», благодаря тому, что Тимур Бекмамбетов дал мне возможность самому поучаствовать в создании образа. Очень много было придумано вместе.

— В какой отрезок вашей жизни вы бы хотели ненадолго вернуться, если вдруг изобретут машину времени?

— На машине времени я бы лучше сгонял в будущее, чем в прошлое. Я хочу идти вперед, а назад возвращаться не люблю, пусть даже в какие-то счастливые моменты. Лучше найти и пережить новые моменты счастья. Так что мне было бы интереснее заглянуть вперед, что нас ждет лет через 10–20.

Фото: instagram.com/bugevuge

— Кто-то из ваших родных был на войне или служил в армии?

— Моя бабушка служила, и прабабушка тоже. Отец тоже служил в армии и участвовал в боевых действиях. Но он умер, когда я был еще маленьким, и не успел мне ничего рассказать. Что касается Великой Отечественной, то я всегда интересовался этой темой, и 9 Мая, День Победы, был для меня очень значимым праздником с самого детства. Помню, еще с мальчишками во дворе мы не раз говорили о войне, даже рассуждали на тему: «А что бы было, если бы Германия победила? Мы бы тоже стали немцами?»

— Как, по-вашему, в наше время воспитать мальчика настоящим мужчиной — будущим защитником?

— Мне кажется, как-то серьезно повлиять на это воспитательным процессом нельзя, потому что каждый ребенок рождается уже с заложенной свыше судьбой. А вот привить ему правильные приоритеты и понятия необходимо. Если у мальчика есть характер, не важно, кто и как его воспитывал.

Я вот тоже поначалу думал, что смогу своего сына воспитать определенным образом, но быстро понял, что это невозможно. Каждый ребенок приходит к нам с тем, что в него заложено, с определенным кодом. Можно научить его тому, что плохо, а что хорошо, но изменить его сущность невозможно. Я считаю, что Тимофей (8-летний сын актера. — «МВ») растет очень правильным парнем, он точно не пойдет бить окна в школьном туалете и не будет обижать слабых. Специально я его не учил, но сын очень хорошо может рассказать, что именно у нас запрещено законодательством, за что можно получить наказание. Мне кажется, будущий юрист растет.

— Чему вы сами научились за восемь лет осознанного отцовства?

— Я перечитал кучу всяких разных книг, про то, как быть правильным папой, как воспитывать детей. И скажу, что все это на самом деле ерунда. Нужно слушать ребенка и прививать ему по возможности порядочное восприятие мира. Все, больше не нужно ничего делать. Слушать ребенка — чего он хочет, как он видит этот мир и почему.

— Вы сами серьезно занимались боксом, Тимофей им еще не увлекся?

— Сын к этому относится философски, он рослый и крепкий парень, так что вопрос отстаивания своих границ кулаками у него не стоит.

— Продолжение сериала про бойцов ММА «В клетке-2» когда ждать?

— «В клетке-2» выходит в сентябре, получился интересный продукт, на мой взгляд, даже лучше, чем первый сезон. Появились новые герои и новые любовные истории. Так же завершились съемки полнометражного «Мажора» и сериала «Союз Спасения». А еще в сентябре должен выйти эротический триллер «Соври мне правду». Ну и мы возобновляем после пандемии театральную гастрольную деятельность.

ДОСЬЕ

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Чимкенте Казахской ССР. В 2009 году окончил режиссерский факультет по специальности «Актерское искусство» ГИТИСа. Известность ему принесла главная роль в боевике «На игре» (2009). Также актер снимался в сериалах «Мажор», «Закрытая школа», «Желтый глаз тигра», «Возмездие», «В клетке» и других.

Исправил форму ушей

Павел от рождения был лопоухим. Актерам даже такой незначительный дефект внешности может подпортить карьеру — профессия обязывает быть совершенным. Из-за оттопыренных ушей Прилучный выглядел простовато и не мог рассчитывать на роли роковых и успешных красавцев. Поэтому артист решился лечь под нож хирурга. В результате о своей особенности внешности он забыл навсегда. Однако некоторые поклонники считают, что после операции его уши стали неестественно прижаты к голове.

Набил тату ради роли

Для съемок в фильме «На игре» Павел набил себе на шее штрихкод. Изначально планировалось, что это будет временная татуировка, но Прилучный сделал настоящую, чем поверг в шок всю съемочную группу. А во время съемок в «Закрытой школе», на его теле появилось еще одно тату. Мистический сюжет сериала заставил артиста поверить в потусторонние силы, и он набил себе на бедре оберег.

Боец с детства

Павел признается, что характер у него взрывной. «Моя проблема в том, что я не умел, да и сейчас не умею разговаривать, и если вижу хама, то сразу бью», — рассказывал журналистам артист. Прилучный с детства занимался боксом — в эту секцию родители отдали его в начале 90-х, чтобы обезопасить от дурных компаний. В 14 лет будущий артист стал кандидатом в мастера спорта по боксу, но вскоре ушел из спорта.

Работа в стриптиз-клубе

Подростковый возраст был трудным периодом в жизни Павла. У него умер отец, который был кормильцем всей семьи. Пришлось учиться зарабатывать деньги. Прилучный создал с друзьями небольшой бизнес по мойке машин. А еще устроился на работу в стриптиз-клуб. Правда, не в качестве танцора, а ведущим мероприятий. Подросток выглядел заметно старше своих лет, и при трудоустройстве у него даже не спросили паспорт. В юношестве Павел подрабатывал и грузчиком, и курьером.

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