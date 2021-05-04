Не оставят за бортом: когда российские туристы смогут посещать ЕС

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В Европейской комиссии предложили ослабить ограничения на въезд в Евросоюз из третьих стран с учетом успехов вакцинации от коронавируса и улучшения общей эпидемической обстановки в мире. Для начала планируют смягчить условия для тех, кто привился одобренной в сообществе вакциной как минимум за две недели до поездки. Российские препараты пока в этот список не входят. О том, когда единая Европа пустит наших соотечественников и как на это может повлиять политика — в материале «Вечерней Москвы».

Попытка изолироваться

Отдельно европейские страны уже принимают россиян. Туристов ждут на Кипре, в Хорватии, Греции и в некоторых государствах, не входящих в ЕС. Там же одобрена и применяется наша вакцина «Спутник V». Но в Германию, Францию, Испанию, Италию, пользовавшиеся популярностью у отдыхающих, просто так попасть пока еще нельзя, и в ближайшее время, скорее всего, этой возможности не появится, считает директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Евросоюз после ряда ошибок старается изолироваться от потенциально опасных с эпидемической точки зрения мест. Но и сам ЕС даже временно не победил COVID-19. Объемы вакцинации все равно оставляют желать лучшего, хотя они и выше, чем в России — 20–25 процентов. У нас 8, скоро 9 процентов будет. Там лишь несколько стран отличаются высоким уровнем вакцинации, но и их отставание от таких лидеров, как Великобритания, ОАЭ, США и Израиль, все еще большое, — объяснил специалист.

Подход изменится

Сейчас, говорит Крючков, Европе нужно привить 40–45 процентов населения. Благодаря этому с учетом переболевших сформируется коллективный иммунитет. Врач полагает, что европейцы собираются достичь этой цели к концу лета, а также не допустить попадания на свою территорию большого количества зараженных новыми штаммами коронавируса — в первую очередь индийским и южноафриканским.

— Они пытаются оттянуть время. В ближайшие месяцы, конечно, они вряд ли начнут пускать к себе свободно туристов, но я думаю, что потом у них изменится подход. Вполне возможно, что они выделят какие-то страны, группы регионов, с которыми они наладят хорошее авиасообщение. Может быть, это будет Израиль, США, Япония и так далее. Россия также может попасть в этот список, если нагонит темпы вакцинации. Но большую часть мира они оставят за бортом, — добавил Крючков.

Нашу вакцину тоже одобрят

Собеседник «ВМ» также не исключил, что летом Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрят российскую вакцину для применения. По крайней мере, пессимизма в этом вопросе иммунолог не видит. Он напомнил, что сейчас «Спутник V» и так является одной из самых распространенных вакцин в мире. Ее одобрили более чем в 60 странах.

Правда, в последнее время отношения России и ЕС нельзя назвать очень уж гладкими. Стороны обмениваются санкционной риторикой, и возникает вопрос: «В какой степени политика может повлиять на открытие границ и возобновление туристических обменов?».

Второстепенное значение

Как считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, для начала Европа сама у себя должна наладить соответствующие меры и подтянуть эпидемическую обстановку.

— По сравнению с нашей страной, во многих европейских странах, мягко говоря, не так. И здесь вопрос не в политических решениях, а именно в том, как обстоят дела с коронавирусом, вакцинацией и так далее. Пока многие европейские страны до нашего уровня не дотягивают. Вот когда они этого уровня достигнут, тогда и можно будет говорить о безопасных путешествиях, — отметил он.

Мартынов считает, что, несмотря на то, что в последнее время в адрес нашей страны было много недружественных заявлений со стороны европейских стран, здесь первичную роль будут играть эпидемическая обстановка и минимизация риска привезти новые штаммы. Главное здесь — здоровье людей, политика не первостепенна, резюмировал политолог.

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