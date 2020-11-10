Одинокие вагончики. Как появился столичный монорельс

Вид на монорельсовую дорогу и Выставку достижений народного хозяйства / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 10 ноября, 16 лет назад была принята в эксплуатацию Московская монорельсовая транспортная система.

Это был один из самых необычных проектов начала 2000-х годов. Изначально предполагалось, что этот необычный надземный вид транспорта будет экспериментальным и станет выполнять не транспортную, а, скорее, туристическую функцию — возить радостную публику мимо телецентра и самой высокой в стране телебашни. Изначально так и было. Билет на монорельс продавался отдельно, а сами вагончики и правда были больше похожи на салон туристического автобуса, чем на поезд метрополитена.

Поскольку транспорт был экспериментальным, то первоначально время работы по предложению столичного метрополитена было установлено с 10:00 до 16:00. Посадка осуществлялась только на станции «Улица Сергея Эйзенштейна».

Проехать на экзотичном виде транспорта можно было за 50 рублей. Для льготных категорий за 25 рублей.

— Опыт строительства монорельсов хоть и удачный в отдельных случаях за границей, но все-таки представляется средством очень ограниченного применения из-за своих конструктивных особенностей. Так, по сравнению с традиционным трамваем у монорельса эксплуатация стоит дороже, а пассажиропоток меньше, с другой стороны — он не пересекает транспортные потоки, а идет над ними , что имеет известные преимущества, — поделился историк инженерии Сергей Морозов.

Через 4 года после запуска монорельсовая дорога начала работать в транспортном режиме — заниматься регулярными перевозками пассажиров.

В шестивагонном составе было 44 сидячих места. В часы пик небольшие вагончики были довольно плотно заполнены.

Сам подвижной состав весьма интересен с точки зрения техники — это были единственные в России вагоны с линейным электродвигателем, которые использовались не на экспериментальном маршруте, а в регулярных пассажирских рейсах.

Составы передвигаются по стальным балкам, уложенным на опоры высотой 4–6 метров. Причем конструкция такова, что поезд как бы охватывает эту балку со всех сторон, что полностью исключает его сход и падение. На балку вагончики опираются с помощью резиновых колес, похожих на автомобильные, что делает его при движении практически бесшумным. В холодное время года перед головным вагоном прицепляется особое устройство, которое сбивает намерзший лед и налипший снег с поверхности стальной балки.

ЦИФРА

1,4 километра составляет длина линии монорельса от станции «Тимирязевская» до «Улицы Сергея Эйзенштейна».

КСТАТИ

В электродепо, которое обслуживает монорельс, установлено поворотно-парковочное устройство, которое может разворачивать состав на 360 градусов в горизонтальной плоскости.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

«Тимирязевская» — единственная в московском метро односводчатая станция глубокого заложения. Такой тип станций называют «ленинградский односвод».

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