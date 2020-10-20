«Американцы все сделают». Офицеры рассказали, где могут появиться украинские базы

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Украина планирует построить две военные базы в Черноморском регионе, заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к Верховной раде. По его словам, сейчас создается украинское войско, способное защитить страну на суше, воде, в воздухе и киберпространстве, чтобы ни у кого даже мысли не возникало посягнуть на суверенитет Незалежной. Правда, никакой конкретики, что это будут за объекты и об их местоположении, глава соседнего государства не сказал. В связи с этим «Вечерняя Москва» узнала, какими они теоретически могут быть.

Места есть и время есть

Как рассказал бывший начальник штаба Черноморского флота России, вице-адмирал Петр Святашов, скорее всего, Украина займется улучшением инфраструктуры военных баз в Очакове, где американцы строят военно-морской оперативный центр, и в Бердянске — на Азовском море (военная база ВМС Украины «Восток» — прим. «ВМ»).

— Так что место есть, время есть, американцы все для них сделают, — отметил военный.

Подполковник запаса, военный историк Виктор Ченнык, в свою очередь, говорит, что пока рассуждать о конкретных объектах рано. Да и понятие «военная база» довольно растяжимое. Это может быть пара причалов, одна-единственная плавучая мастерская, а может быть и очень крупный объект или несколько таких объектов с огромным количеством военнослужащих.

— Думаю, пока речь идет о политических заявлениях. Тем не менее для нас это неприятный сигнал, и Украина обозначает какую-то точку, опасные намерения. Посмотрим, что скажут англичане, американцы. Здесь важно не эмоционально реагировать, а трезво, — считает специалист.

Сложный регион

Кроме того, регион для организации подобных боевых соединений не слишком удобный с точки зрения эксперта. Потому как помимо России и Украины в нем присутствует такой крупный игрок, как Турция. Являясь членом Североатлантического альянса, у нее имеются довольно широкие собственные интересы, не всегда схожие с его политикой.

И если украинцы захотят, чтобы на территорию новых военно-морских объектов, например, заходили корабли НАТО, туркам это вполне может и не понравиться, предполагает Виктор Ченнык. Но в отличие от США, Франции и Великобритании — самых мощных членов военного блока — корабли правопреемницы Османской империи могут находиться в Черном море сколько угодно, минуя «Конвенцию Монтре», запрещающую военным судам нечерноморских государств бороздить данную акваторию больше 14 дней.

Здесь действительно все запутанно, особенно после заявлений турок о непризнании Крыма российским. Однако военный историк не исключает, что таким образом Эрдоган и компания решили отвлечь российское внимание от своих интересов в Закавказье, где бушует война в Карабахе.

Держать надо порох сухим

Так представляют ли угрозу России новые военные базы Украины и как нам на это реагировать? Отвечая на эти вопросы, вице-адмирал Святашов сравнил нынешние действия и намерения соседней страны с укусом мухи. Но при этом нашему государству, пока в Черном море не будут размещены ударные корабли НАТО, беспокоиться не о чем, но и расслабляться не стоит.

— Каждая муха тоже представляет угрозу, она ведь кусается, и от нее надо защищаться. Но я думаю, у нас там [в Крыму] сил достаточно. На берегу мы точно справимся. Сейчас сообщения о том, что нас изучают, идут постоянно. Самолеты, по сути, каждую неделю летают и на Балтике, и на Черном море. Они ведут не только радиотехническую разведку, но и визуальную, при помощи фотосъемки, из космоса даже за нами смотрят. Так что порох в любом случае нужно держать сухим, а глаз острым и бдительным, — отметил бывший начштаба ЧФ.

У Виктора Ченныка другое мнение. Несмотря на яркую речь Зеленского в Верховной раде о строительстве баз и модернизации войск, пока украинская армия вряд ли может представлять собой серьезную силу.

— Украина активно закупает западное вооружение, но в большинстве своем им сливают устаревший хлам. А президент страны хочет сделать из этого «старья» красивую картинку, — резюмировал спикер.

Выступления украинского лидера не остались без внимания и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Украины построить две военные базы на Черном море могут негативно повлиять на «атмосферу стабильности» в данном регионе.

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