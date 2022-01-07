«Будет ли изгоем?»: куда пропал и почему молчит Нурсултан Назарбаев

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Казахстане продолжается антитеррористическая операция с участием сил ОДКБ, призванных президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым для охраны стратегических объектов. Протест, начатый в связи с повышением цен на газ, за несколько дней перерос в массовые беспорядки и боевые столкновения на улицах различных городов. При этом до сих пор ничего не известно о судьбе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. О том, как дальше сложится его жизнь и где он может быть сейчас, — в материале «Вечерней Москвы».

Сняли с должностей

О Нурсултане Назарбаеве ни в Сети, ни в официальных источниках не слышно ничего уже больше недели. Носитель титула «Лидер нации» последний раз появлялся на публике в конце декабря. А 5 января указом президента Токаева его исключили из конституционного совета Казахстана и сняли с должности председателя Совета безопасности.

Кроме того, как пишут в телеграм-каналах и СМИ, власти Казахстана в официальных заявлениях перестали применять название «Нур-Султан» по отношению к столице страны. Теперь они чаще используют просто слово «столица». До переименования, как известно, город назывался Астаной.

В Сети по поводу местонахождения Назарбаева появляются противоречивые данные. Издание Orda.kz со ссылкой на свои источники пишет, что первый президент страны и его дочери уехали из Казахстана на фоне массовых протестов. В республике остался только его младший брат Болат, официально не занимающий никаких должностей. Но данная информация не подтверждена.

Киргизия, Швейцария, Эмираты

То же издание ранее сообщало об аресте племянника Назарбаева — генерала Самата Абиша. Чуть позже, правда, и эти сведения не подтвердились. Абиш занимал должность первого заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана (аналог ФСБ). Нет также информации о местонахождении бывшего главы КНБ Карима Масимова, одного из ближайших соратников экс-президента. Предположительно, самолет с ним на борту приземлился в ОАЭ 6 января.

О «назарбаевском» самолете в аэропорту Манас также сообщало киргизское издание 24.kg. По его данным, борт прилетел из Эмиратов. А политолог Александр Сосновский в своем телеграм-канале вообще писал, что Назарбаев и его семья могут находиться в Швейцарии. Но все эти данные, опять же, пока не нашли подтверждения.

По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Назарбаеву и его семье могут предоставить защиту в разных странах, не только в России.

— В первую очередь это Британия, Германия. При Назарбаеве отношения с Германией были очень хорошими. Насчет Турции неизвестно. Они вроде бы демонстрировали дружбу, но Эрдоган такой товарищ, что сегодня он самолет сбивает, завтра дружит, а послезавтра войной идет. Будет ли изгоем Назарбаев? Неизвестно. Если его свергали американцы, то они ребята злопамятные и влиятельные. А если его не трогать, то он найдет с кем договориться, — отметил эксперт.

«Любит поговорить»

Журавлев не знает, где находится экс-президент соседней страны, но предполагает, что семья политика все-таки покинула республику. Скорее всего, по словам эксперта, Назарбаев жив, но по каким-то причинам не может сделать никаких заявлений, в том числе из-за состояния здоровья в силу возраста.

— Назарбаев любит поговорить, конечно. И, думаю, если бы была возможность, он что-то бы уже сказал. Во-первых, Назарбаева не видно совсем. Во-вторых, непонятно, арестовали его племянника или нет. А это принципиальный момент, поскольку, если мятеж идет под лозунгом «Назарбаев, уходи!», в этой ситуации давить Назарбаева — означает, что власть и мятежники преследуют одни и те же цели. Если мятеж и власть идут к одной цели, то был ли мятеж? А если нет, то нет смысла давить Назарбаева, — добавил специалист.

При этом самому Токаеву было выгодно выйти из-под крыла елбасы, уточнил Журавлев. Так что президент Казахстана фактически воспользовался протестами в своих целях, будучи выдвиженцем самого Назарбаева. И если подтвердится, что экс-президент и его семья покинули страну, у этой версии появится доказательство, заключил политолог. А пока по-прежнему ничего не ясно и спецслужбы продолжают зачистку улиц казахских городов от вооруженных группировок.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в стране с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр. Спустя два дня правительственная комиссия пообещала митингующим в Актау снизить стоимость газа, установив ее на уровне 50 тенге за литр.

Однако протесты это не остановило и вскоре они охватили значительную часть страны, приведя к вооруженным столкновениям. В среду, 5 января, митингующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.