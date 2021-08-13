Взрыв в Воронеже: все подробности ЧП с пассажирским автобусом

Фото: Скриншот видео

Взрыв маршрутного автобуса произошел вечером в четверг, 12 августа, в центре Воронежа. Пострадали 18 человек, два — скончались. Изначально сообщалось, что автобус был оборудован газовым баллоном, взрыв которого и мог произойти. Но вскоре выяснилось, что транспорт работал на дизеле. «Вечерняя Москва» собрала всю последнюю информацию о происшествии.

Взрыв

Первые сообщения о взрыве в маршрутном ПАЗе в центре города около торгового центра «Галерея Чижова» начали появляться в прессе около 22 часов. В момент ЧП в транспортном средстве находились 35 пассажиров. Сразу после инцидента сообщалось о пяти пострадавших. Но вскоре цифра стала увеличиваться. На данный момент 18 человек пострадали, два человека погибли.

Как рассказывал водитель автобуса, хлопок раздался, когда он начал отъезжать от остановки.

— Стекла, дым, не понимаю, что произошло, — сказал мужчина сразу после происшествия.

Предварительной причиной инцидента назывался взрыв газового оборудования. Однако и сам водитель, и представитель перевозчика вскоре заявили, что ПАЗ работал исключительно на дизеле. Кроме того, перевозчик рассказал, что автобус был технически исправен.

В интернете появилось видео момента взрыва, сделанное регистратором автомобиля. На записи зафиксирована яркая огненная вспышка, вслед за которой из автобуса начинают выбегать люди.

Видео: Telegram-канал Baza

Пострадавшие

В результате ЧП одной пострадавшей ампутировали ногу, у нее была оторвана нижняя треть голени. Но после она скончалась в реанимации. Вскоре стало известно, что скончался еще один пассажир автобуса — женщина 1966 года рождения. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Всего в больнице остаются десять человек, еще семерым оказали амбулаторную помощь.

Региональные власти выработают механизм оказания полноценной медицинской помощи и материальной компенсации пострадавшим. Конкретные суммы будут определены позднее. С пострадавшими и их родственниками также будут бесплатно работать психологи.

Расследование и реакции

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что отрабатывают различные версии произошедшего.

Для расследования причин ЧП следователи сравнивали повреждения на автобусе с аналогичным ПАЗ. Эксперты уделили особое внимание бензобаку, месту над левым колесом и четвертому ряду сидений по стороне водителя.

По данным СМИ, в качестве основной причины произошедшего рассматривается неисправность технического оборудования транспортного средства. Как сообщал вице-губернатор области Сергей Соколов, на версию о теракте в настоящее время ничто не указывает.

При этом, как сообщал Telegram-канал «112», перевозчика, ПАЗ которого взорвался, уже «ловили» на незаконной установке на свои автобусы газобаллонного оборудования, о чем свидетельствуют проверки МВД и Ространснадзора.

Губернатор региона Александр Гусев поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков. После власти заявили, что проверка угроз не выявила.

Также губернатор сообщил, что информация о взрыве, не соответствующая действительности, будет отслеживаться. По его словам, по результатам мониторинга интернет-контента сообщения о фейковых новостях будут передавать в правоохранительные органы.