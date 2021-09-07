«Они голубей покормили, ну и все»: что известно об убийстве двух школьниц в Киселевске

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Тела двух школьниц, пропавших 6 сентября в Киселевске Кемеровской области, нашли. Подозреваемый, по предварительным данным, изнасиловал детей и после задушил. Сейчас он задержан. «Вечерняя Москва» собрала актуальную информацию о происшествии.

Поиски

Вечером 6 сентября в Киселевске начались поиски двух десятилетних школьниц — Ульяны Дектярь и Насти Феслер, которые ушли в школу из дома около восьми утра и не вернулись после занятий. Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Продавцы магазина утверждали, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

Вскоре в Сети также было опубликовано видео, на котором девочки идут в сторону штрафстоянки с неизвестным. При этом вокруг довольно много прохожих. Очевидцы заявили, что школьниц видели около семи часов вечера у стоянки рядом с улицей Матросова, мужчина вел их в сторону торгового центра «Арбат». В поисках детей участвовали десятки волонтеров и полиция.

Как сообщал Telegram-канал Mash, волонтеры начали поиски около двух часов ночи, полиция — еще вечером. Однако все это время о происходящем даже не подозревала мама Насти Феслер. Утром женщину нашли волонтеры — она была пьяна, отсыпалась после бурной ночи и ничего не помнила. Кроме того, в прошлом году Настя уже пропадала. Тогда 8 июля она ушла из дома на целые сутки. Но тревогу никто не бил. Также девочка строила шалаш возле своего дома, поэтому спокойно могла гулять допоздна.

Видео: Telegram/Mash

После появилась информация, что предполагаемый похититель двух девочек в Киселевске — 41-летний Виктор Пестерников. По данным Telegram-канала Mash, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».

Фото: vk/id199549236

Тела

Во вторник, 7 сентября, тела двух пропавших девочек нашли, а подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан. Вскоре СК РФ подтвердил, что школьницы найдены убитыми, а 41-летний подозреваемый, ранее судимый, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил его на контроль центрального аппарата СК РФ. В МВД России заявили, что тела девочек были обнаружены в заброшенном доме. Чтобы раскрыть преступление, полиции понадобилось меньше суток.

Видео: СК РФ

На видео, опубликованном в Telegram-канале Life Shot, Пестерников рассказал свою версию случившегося. По его словам, девочки попросили у него семечек, чтобы покормить голубей. Подозреваемый сходил с ними в магазин и купил им продукты.

— Просто угостил, они попросили. И донес им до бетонок, они там голубей покормили, ну и все. Я пошел, они тоже, они ж со школы, — сказал на видео Пестерников.

Видео: Telegram / Baza

Позже он признался в преступлении, заявив, что совершил изнасилование и убийство девочек. Также подозреваемый показал место, где спрятал тела.

По сообщению Telegram-канала Mash, тела девочек находились недалеко от Машзавода. Подозреваемый повел детей после магазина якобы в гости. Но на самом деле они отправились в лес, где он изнасиловал и задушил их.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким школьниц и пообещал оказать поддержку семьям погибших.

— Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь, — написал Цивилев.

Резонансный случай пропажи ребенка произошел летом. 30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

25 августа мужчина, задержанный по делу об убийстве восьмилетней девочки, признался в преступлении.