«Они голубей покормили, ну и все»: что известно об убийстве двух школьниц в Киселевске
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Тела двух школьниц, пропавших 6 сентября в Киселевске Кемеровской области, нашли. Подозреваемый, по предварительным данным, изнасиловал детей и после задушил. Сейчас он задержан. «Вечерняя Москва» собрала актуальную информацию о происшествии.
Поиски
Вечером 6 сентября в Киселевске начались поиски двух десятилетних школьниц — Ульяны Дектярь и Насти Феслер, которые ушли в школу из дома около восьми утра и не вернулись после занятий. Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Продавцы магазина утверждали, что школьницы называли мужчину дядей Витей.
Вскоре в Сети также было опубликовано видео, на котором девочки идут в сторону штрафстоянки с неизвестным. При этом вокруг довольно много прохожих. Очевидцы заявили, что школьниц видели около семи часов вечера у стоянки рядом с улицей Матросова, мужчина вел их в сторону торгового центра «Арбат». В поисках детей участвовали десятки волонтеров и полиция.
Как сообщал Telegram-канал Mash, волонтеры начали поиски около двух часов ночи, полиция — еще вечером. Однако все это время о происходящем даже не подозревала мама Насти Феслер. Утром женщину нашли волонтеры — она была пьяна, отсыпалась после бурной ночи и ничего не помнила. Кроме того, в прошлом году Настя уже пропадала. Тогда 8 июля она ушла из дома на целые сутки. Но тревогу никто не бил. Также девочка строила шалаш возле своего дома, поэтому спокойно могла гулять допоздна.
После появилась информация, что предполагаемый похититель двух девочек в Киселевске — 41-летний Виктор Пестерников. По данным Telegram-канала Mash, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».
Тела
Во вторник, 7 сентября, тела двух пропавших девочек нашли, а подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан. Вскоре СК РФ подтвердил, что школьницы найдены убитыми, а 41-летний подозреваемый, ранее судимый, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил его на контроль центрального аппарата СК РФ. В МВД России заявили, что тела девочек были обнаружены в заброшенном доме. Чтобы раскрыть преступление, полиции понадобилось меньше суток.
На видео, опубликованном в Telegram-канале Life Shot, Пестерников рассказал свою версию случившегося. По его словам, девочки попросили у него семечек, чтобы покормить голубей. Подозреваемый сходил с ними в магазин и купил им продукты.
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— Просто угостил, они попросили. И донес им до бетонок, они там голубей покормили, ну и все. Я пошел, они тоже, они ж со школы, — сказал на видео Пестерников.
Позже он признался в преступлении, заявив, что совершил изнасилование и убийство девочек. Также подозреваемый показал место, где спрятал тела.
По сообщению Telegram-канала Mash, тела девочек находились недалеко от Машзавода. Подозреваемый повел детей после магазина якобы в гости. Но на самом деле они отправились в лес, где он изнасиловал и задушил их.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким школьниц и пообещал оказать поддержку семьям погибших.
— Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь, — написал Цивилев.
Резонансный случай пропажи ребенка произошел летом. 30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.
25 августа мужчина, задержанный по делу об убийстве восьмилетней девочки, признался в преступлении.