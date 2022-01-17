Инсценировка или нет? Что известно об истории с вооруженным нападением на вдову Градского

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вдову народного артиста РФ Александра Градского Марину Коташенко ограбили в Подмосковье на 100 миллионов рублей 16 января. Женщина в тот же день написала заявление в дежурную часть отдела полиции Наро-Фоминского городского округа. Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое, а прокуратура Московской области поставила на особый контроль ход расследования. Позже в СМИ появилась информация о том, что вдова артиста могла организовать нападение, так как обратилась в полицию не сразу, а спустя почти семь часов после инцидента. «Вечерняя Москва» собрала подробности случившегося.

Детали

Со слов потерпевшей, в воскресенье, 16 января, следуя со стороны деревни Глагольево на автомобиле, она почувствовала удар в заднюю часть своей машины и вышла из нее. В этот момент к ней подошли трое мужчин. Угрожая оружием, злоумышленники сели в ее машину и заставили проследовать вдову музыканта к ее дому.

В коттеджном поселке в Наро-Фоминском районе (где живет девушка — прим. «ВМ»), со слов вдовы Градского, злоумышленники забрали у нее 100 миллионов рублей наличными, а после потребовали довезти их до Апрелевки. Там преступники пересели в белый «Мерседес» и скрылись в неизвестном направлении.

Спустя почти семь часов пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Дело

Тем же вечером 16 января сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (часть 4 статьи 162 УК РФ — прим. «ВМ»). Согласно санкциям по этой статье, злоумышленникам может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь прокуратура Московской области сообщила, что ход расследования дела по факту разбойного нападения на супругу Александра Градского взят под особый контроль.

Сын музыканта Александра Градского Даниил прокомментировал информацию об ограблении вдовы артиста. В беседе с журналистами он выразил надежду, что никто не пострадал в результате случившегося.

— Я сам в шоке от того, что вы говорите. Сам узнал об этом только что. Могу только сказать, что надеюсь, что все здоровы и детишки не пострадали. Конечно, это ужасно, — цитирует РЕН ТВ слова сына Градского.

Инсценировка?

Известный адвокат Сергей Жорин сделал неожиданное заявление, обратив внимание СМИ на одно, как он считает, странное обстоятельство в истории с нападением на вдову Градского. Жорин допустил версию инсценировки ограбления.

По словам юриста, преступление произошло в воскресенье, 16 января, около 13 часов, но к правоохранителям Коташенко обратилась спустя длительное время — около 20 часов вечера.

По мнению Жорина, за этот промежуток времени вдове музыканта «ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы». Однако она этого не сделала, что, на его взгляд, вызывает большое количество вопросов, так как многие преступления раскрываются именно по горячим следам.

Сомнения относительно искренности рассказа вдовы артиста выразили сами следователи, которые ведут дело, заметил юрист. Он также уточнил: если выяснится, что супруга Градского сообщила неправдивую информацию или имеет хоть какое-то отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это может стать основанием для признания ее как минимум недостойным наследником. Кроме того, ей может грозить уголовная ответственность.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что история с нападением на Коташенко могла быть инсценирована ею самой, передает Телеграм-канал «112». Этой версии придерживается и криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов. Как он рассказал «ВМ», в деле с нападением на вдову Градского действительно много несостыковок. По его словам, у вдовы артиста были все шансы спасти себя от напавших злоумышленников:

— Они сели к ней в машину, она привезла их не просто в какой-то там поселок, а в элитный район, который охраняется чоповцами. Они быстро среагировали бы, если бы женщина дала хоть какой–то сигнал — жест, крик, чего не было сделано. А она запускает их в свой дом, отдает из тайника наличку и спокойно отпускает. И сообщает о случившемся аж спустя семь часов! Не через час и не через два, а через целых семь часов, чтобы злоумышленники могли скрыться. Нормальный человек сообщает в полицию о нападении сразу, чтобы был организован план «Перехват», тогда бы началась слежка, начался бы комплекс оперативно-следственных действий, и преступников задержали бы.

Собеседник предположил, что вдова могла подстроить данный случай с одной целью — ради сокрытия денежных средств из наследственной массы:

— Мы все знаем, что в семье Градских идет раздел имущества, поэтому она вполне могла именно с целью сокрытия денежных средств инсценировать все это. Просто ни один грамотный преступник не будет себя обрекать на такой риск и заезжать на охраняемую территорию. Большая вероятность попасться. А они действовали, будто им дали карт-бланш.

Эксперт отметил, что вдове Градского может грозить ответственность уголовного характера за дачу ложных показаний.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником на проекте «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

После смерти певца адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на солидное наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского.

Однако позже стало известно, что артист оставил после себя крупные задолженности по налогам. По информации СМИ, музыкант якобы должен заплатить государству 523 тысячи рублей. Из них 27 тысяч рублей составляет налог на землю, а 43 тысячи — транспортный. Однако наиболее крупная сумма приходится на имущественный налог — 363 тысячи рублей. Уточнялось, что в прошлом году музыкант приобрел дорогостоящий объект недвижимости.